Andreea Marin, mesaj emoționant după o perioadă grea prin care a trecut

Andreea Marin, mesaj emoționant pe contul de socializare, cu ocazia aniversării zilei de naștere a fetiței sale. Ultima perioadă din viața vedetei nu a fost deloc ușoară. Moartea tatălui său și despărțirea de soțul ei au fost două lovituri crunte.

Andreea Marin, mesaj emoționant pentru fetița ei. Fosta soție a lui Ștefan Bănică a postat pe contul de socializare o imagine și câteva cuvinte speciale.

Andreea Marin, mesaj emoționant pentru cea mai importantă ființă

“Răsăritul acestei zile, văzut de la fereastra mea… A fost de bun augur, o zi plină de surprize de neuitat pentru pitica mea, de suflet, așa cum am visat… am avut mari emoții, căci am vrut mult sa o vad fericita… Multumim lui Dumnezeu si voua, pentru atâtea cuvinte frumoase trimise catre noi! Dragoste și sanatate!”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

În urmă cu două zile, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a împlinit 7 ani. ”Acum 7 ani, aduceam pe lume un boț de om și de atunci cuvântul fericire a căpătat cu adevarat contur în inima mea. Nu știu împlinire mai mare, clipă mai prețioasă, bucurie mai frumoasă decât clinchetul cuvântului „mami” rostit de Violeta mea…

La mulți ani, dragostea mea, fata mamei fată mare… Îți dăruiesc, clipă de clipă, inima mea, cu tot ce-i bun ân ea!”, a scris Andreea Marin pe contul său de pe un site de socializare.