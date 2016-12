Cătălin Măruță, din nou la TVR. Ce spune despre ProTV

Cătălin Măruță revenit la TVR după ani mulți de când a părăsit televiuziunea națională. El a fost invitat de Iuliana Tudor în emisiunea ”Generațiile TVR”, unde a vorbit despre vremurile în care era angajat al TVR.

Cătălin Măruță a retrăit momente din propria tinerețe, de pe vremea când lucra la TVR și prezenta emisiunea ”Tonomatul DP2”, emisiune în care și-a și cunoscut viitoarea soție, pe Andra.

El a explicat și care a fost motivul pentru care a părăsit televiziunea națională și pentru a merge la TVR.

”M-am simțit aici ca acasă, sunt oameni pe care îi simt ca pe familia mea. Mă uitam însă și la celelalte televiziuni. Iar atunci când mă uitam la ProTV vedeam altceva. Îmi plăcea îndrzneala, curajul, nebunia, care nu se regăseau la TVR.

Am avut emoții, nu știam dacă voi reuși să fac ceva la ProTv, dar mă gândeam că dacă nu va merge, mă voi întoarce la avocatură. Și iată că acum și la ProTV am zece ani. Am două familii acum, familia TVR și familia PROTv”, a declarat Cătălin Măruță în cadrul emisiunii Generațiile TVR, moderată de Iuliana Tudor cu care Cătălin Măruță are o relație strânsă de prietenie.