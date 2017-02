Dan Badea a recunoscut că a fost înșelat de Lora. Asta schimbă tot.

Dan Badea a recunoscut că a fost înșelat de Lora, pentru prima dată de când a divorțat de artistă. Dacă atunci a fost elegant și discret, spunând că interpreta nu a făcut acest lucru, ei bine, de data asceasta actorul a fost sincer.

Dan Badea a recunoscut că a fost înșelat de Lora, chiar înainte să facă din nou pasul cel mare cu Mădălina. Acesta a fost întrebat de realizatoarea tv dacă nu îi este teamă să fie înșelat din nou, după căsătorie. Lora a fost acuzată atunci, că i-a furat iubitul prietenei ei, Doinița Oancea. Este vorba de Ionuț Ghenu, cel care îi este și impresar și alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Dan Badea a recunoscut că a fost înșelat de Lora, înainte să facă din nou pasul cel mare cu Mădălina

Dan Badea se căsătorește cu Mădălina și speră ca în curând să aibă și un copil. „O să vină foarte mulţi invitaţi. Vreo 200. Pe 2 septembrie vom avea nunta. (…) Nu, chiar nu mă gândesc că am fost şi cu fosta în locurile respective. Copilul este destul de aproape. După nuntă vrem şi un copil”, a spus Dan Badea în cadrul emisiunii „Agenţia VIP”. „Nu mi-e teamă deloc să fac din nou acest pas. Nu o să am moment de stand up la nuntă. Eu nu o să spun nimic, doar dacă se îmbată Bordea”, a mai spus Dan Badea. „Nu mi-e teamă că voi fi înşelat din nou”, a adăugat comediantul.

Până acum, Dan Badea nu a spus niciodată care au fost motivele pentru care el și Lora a decis să divorțeze în 2014.