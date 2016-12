Elle Style Awards 2016. Câștigătorii celei mai așteptate gale a anului | FOTO

Andra, Alice Peneacă și Inna au fost printre vedetele premiate la Elle Style Awards 2016, miercuri seară, la Palatul Parlamentului. Categoriile de premii de la Elle Style Awards 2016 au fost: Best Designer, Best Young Designer, Best Make-up Artist, Best Hairstylist, Best Photographer, Best Model, Best Personal Style, Best Romanian Brand, Best Pop Artist, Best Fashion Blogger.

Câștigătorii Elle Style Awards 2016:

Best Designer: Andreea Badala

Best Young Designer: Cristina Săvulescu

Best Make-up Artist: Ioana Stratulat

Best Hairstylist: Sorin Stratulat

Best Photographer: Dan Beleiu

Best Model: Alice Peneacă

Best Personal Style: Inna

Best Romanian Brand: Musette

Best Pop Artist: Andra

Best Fashion Blogger: Dana Rogoz

Premiul special Elle Woman i-a fost înmânat Marinei Sturdza, de către Roxana Voloșeniuc

Andra a ținut să le mulțumească celor care au votat-o la categoria Best Pop Artist. ”Mulțumesc pentru voturi. Cu ajutorul vostru am câștigat titlul de Best Pop Artist la Elle Style Awards! Sunt fericită să fiu premiată la o gală a unei reviste de modă prestigioase, dar și mai fericită că distinctia e oferită pentru mine ca artistă, nu ca altceva. Eu asta sunt, artistă. Și despre moda am învățat că, la fel ca în muzică, mai important e mesajul decât eticheta. Nu contează cine e autorul hainei de pe tine, ci doar să ți se potrivească ție, să spună ceva despre tine și să fii mereu tu. Asta înseamnă să ai stil. Mulțumesc încă o dată!”, a scris Andra pe o rețea de socializare.

Alice Peneacă și Monica Bârlădeanu, pe aceeași scenă

Alice Peneacă, soția lui Bobby Păunescu, și Monica Bârlădeanu, fosta logodnică a acestuia, s-au aflat pe aceeași scenă, miercuri seară, la Elle Style Awards 2016: Alice, în rol de prezentatoare, iar Monica, drept invitat să-i înmâneze Innei premiul pentru Best Personal Style. Alice și Monica au zâmbit și nu au lăsat să se vadă vreo umbră de conflict între ele.

În fiecare an, echipa ELLE recompensează munca profesioniștilor din domeniile modei și frumuseții printr-un eveniment care aduna laolaltă întreaga lume creativă a Bucureștiului (și nu numai) – ELLE Style Awards. Evenimentul își dorește să fie încoronarea excelenței profesionale în materie de modă și frumusețe, așa încât poți alege și tu cine face legea în aceste domenii în țară, votând pur și simplu.

Fotografii: Vlad Chirea, Dumitru Angelescu, Adrian Manolache