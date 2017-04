Mihaela Rădulescu, sexy la iarbă verde. Cum a pozat-o Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu, sexy la iarbă verde. Prezentatoarea de la Uite cine dansează! și-a surprins fanii de pe contul de socializare, cu o imagine în care apare îmbrăcată provocator, așa cum a și obișnuit, de altfel.

Mihaela Rădulescu a scris și un mesaj pe contul de socializare. “Natura nu trișează, nu te dezamăgește, nu deprimă, nici măcar când are toane și-i ploua, îi tună sau îi fulgeră. Până și-atunci e frumoasa, ca o femeie iubita care plânge de alint. Să-i iesim in cale si s-o imbratisam, precis ni se face cald în suflet. Parc, padure, munte, mare, deal cu pomi înfloriti, curte cu magnolii grațioase, iarbă cu rouă sau ciripit, in toate e viață și forță de a o lua mereu de la capat.

Să profităm, e duminica noastra! S-aveti VIATA!

Mereu cu ganduri bune, Mihaela”, a scris vedeta pe Facebook.