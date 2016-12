Ruby, crăciunța sexy. Colegii ei au rămas mască atunci când au văzut-o

Ruby, crăciunța sexy, pentru fanii ei. Aflată în platoul unei emisiuni, interpreta a atras privirile tuturor atunci când a apărut îmbrăcată în costum de Crăciuniță.

Ruby, crăciunța sexy. alături de Dorian Popa, Raluka și Șerban Copoț. „Plecați cu colindul. Cineva pe acasă?”, a fost mesajul postat de Ruby în dreptul fotografiei.

„Vă primim, dar vreau să apar în videoclipul lui Dorian”,. „Ce sexy ești”, „Arăți foarte bine”, au comentat prietenii virtuali. Ruby este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. În februarie 2011, Ruby a început colaborările cu HaHaHa Production, lansând piesa „Party Hard”. La începutul anului 2012, a lansat un alt disc single intitulat „Miracle of Love”. Piesa a beneficiat și de un videoclip în regia lui Iulian Moga și a intrat în clasamentul național Romanian Top 100, atingând poziția maximă cu numărul 31. Un videoclip regizat de Radu Aldea a fost lansat deodată cu piesa. „Stinge lumina” este, până în momentul de față, cel mai de succes disc single al lui Ruby în România, atingând repede poziția maximă cu numărul 18. A fost lansată și o variantă în limba engleză a piesei, „Turn Off the Lights”, precum și un alt videoclip, realizat tot de Radu Aldea. În februarie 2015 Ruby a lansat un nou videoclip, „Nu pune la suflet” în colaborare cu What’s Up, produs în studiourile deMoga.