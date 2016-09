Sebastian Papaiani a murit marți, 27 septembrie, după o lungă suferinţă. În luna mai a acestui an, îndrăgitul actor a suferit un atac cerebral, iar de atunci şi-a petrecut viaţa mai mult prin spitale.



Actorul Sebastian Papaiani a împlinit 80 de ani în urmă cu o lună, pe data de 27 august şi a scris, cu acea ocazie, un mesaj pe pagina sa de Facebook. La acea vreme, actorul se afla tot internat, deoarece starea sa de sănătate nu era deloc una bună.

„Vă mulţumesc şi vă sunt recunoscător pentru cuvintele şi gândurile frumoase primite în ultimele zile! E pentru prima dată când îmi petrec ziua de naştere într-un spital, dar, cu ajutorul acestui canal de comunicare, am avut impresia că am fost invitat la o petrecere surpriză unde, spre surprinderea mea, eu am ascultat tot timpul, iar voi aţi vorbit tot timpul. Vă iubesc şi sper ca Dumnezeu să-mi dea posibilitatea să vă revăd cât mai curând, fiindcă pentru mine, voi oamenii obişnuiţi aţi fost şi veţi rămâne marea mea iubire! Vă îmbrăţişez pe fiecare în parte, cu drag, Sebastian Papaiani”, este ultimul mesaj de pe pagina de Facebook a lui Sebastian Papaiani, postat la data de 27 august.



Sebastian Papaiani a murit pe 27 septembrie 2016

Actorul Sebastian Papaiani a murit astăzi, 27 septembrie, după o îndelungă suferință. Artistul era internat într-o clinică de recuperare după ce la sfârșitul lunii mai a fost găsit căzut de soție, după ce i s-a făcut rău în baie. Actorul în vârstă de 80 de ani s-a lovit la cap, a suferit o pareză la piciorul stâng și avea dificultăți de vorbire, starea lui fiind imprevizibilă.