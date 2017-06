Roxana Ciuhulescu și-a anunțat divorțul după ce s-a plâns că un eveniment sportiv de anvergură nu se bucură de promovarea pe care o are o vedetă implicată într-un scandal.

Roxana Ciuhulescu avea probleme în căsnicie de ani buni. A mai intenționat să divorțeze o dată, dar cum fetița sa era prea mică, a amânat luarea unei astfel de decizii.

Atât ea, cât și soțul său, Mihai Ivănescu, au încercat să-și mai dea o șansă. Au plecat împreună peste hotare, în vacanțe și se părea că totul a reintrat pe făgașul normal. Cei doi soți au trecut însă printr-o nouă etapă de… criză. Și fix la zece ani de când au făcut o nuntă ca-n povești, ei s-au decis brusc să pună capăt căsniciei lor. Asta la doar câteva zile după ce Roxana, prezentă la un eveniment monden, se plângea de faptul că evenimentele sportive de anvergură nu se bucură de același interes ca o vedetă implicată într-un scandal.

Ea a anunțat totodată că a început promovarea Campionatului Mondial de Fitness și Culturism, în organizarea căruia este implicată sută la sută.

”Merg la sport de patru ori pe săptămână. Acum, mă ocup de organizarea etapei a patra de offroad, din iulie. Dar și de primul campionat mondial ce va avea loc în Romania, la Reghin, în noiembrie. Vor fi peste 50 de naționalități, sportivi din toată lumea. Sunt nerăbdătoare să pornească treaba. Am mai organizat alte evenimente, dar e primul în domeniul culturismului si fitnessului. Sunt brand-ambasador al federației române de specialitate. Am tot interesul să promovez sportul. Când delegația a plecat la CE de culturism și fitness, nu a venit nici o televiziune, dar la un eveniment monden observăm că un personaj public adună atâta presă. În general aduci presă când ești implicat într-un scandal. Îmi doresc ca toată presa să fie la acest campionat mondial”, a spus Roxana Ciuhulescu pentru Libertatea.

Vedeta a mărturisit și că nu a cochetat niciodată cu culturismul, ci doar cu fitnessul.

”Cu culturismul nu am cochetat. Dar îmi place foarte mult sportul, am fost prima oară în 2001 în Brazilia, la CM și am participat la fitness”, a adăugat aceasta.