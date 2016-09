Psihologul Libertatea: „Syda şi Eba ajunseseră să trăiască precum un frate şi o soră”

Psihologul Cezar Laurenţiu Cioc abordează motivele divorţului dintre Eba şi Syda prin prisma fotogafiilor făcute pe plajă în această vară de către reporterii ziarului Libertatea.

Ca o bombă a căzut vestea! Elena Băsescu şi Bogdan Ionescu au divorţat la aproape patru ani de când s-au căsătorit. „Ăstora ce le mai lipsea?” se întreabă toată lumea. “Ea fiică de preşedinte, el plin de bani, amandoi frumoşi, au copii… ce i-o fi apucat Doamne?” se miră ţinându-se de obraji puritanii. Conform Psihologului Libertatea, norii negri ai desparţirii erau vizibili pe cerul căsniciei lor încă de astă vară când Eba si Syda au fost fotografiaţi pe plajă, comportându-se distant unul faţă de celălalt. “Parcă erau doi străini”, ar fi zis gurile rele scandalizate.

“Au trecut prin cel mai civilizat şi discret divorţ din ultima vreme”

“Aceşti oameni au trecut prin cel mai civilizat şi discret divorţ din ultima vreme. Acesta este un indicator al faptului că între ei s-a păstrat respectul,comunicarea şi înţelegerea, situaţie destul de rar întâlnită la cei care divorţează. Din punct de vedere psihologic primul impuls al celor ce se despart este să pârjolească demnitatea şi averea celuilalt. Nu este cazul aici. Nu au existat neintelegeri pe pensii alimentare sau partaje, din nou o situaţie foarte rară”, susţine psihologul.

“Ca orice lucru în lume şi iubirea are un început şi un sfârşit”

“Ca orice lucru în lume şi iubirea erotică (cea între parteneri sexuali) are un început şi un sfârşit. Numai filmele americane sugerează că ea durează la nesfârşit şi NU este deloc aşa. Doar iubirea general umană poate dura o viaţă. Aceasta include iubirea pentru parinţi, bunici, iubirea de Dumnezeu etc. Iubirea erotică însă are alte reguli. Oamenii tineri tind să divorţeze odată ce magnetismul erotic dintre ei scade aproape de zero. Acesta nu este însă un motiv ca să dispară şi respectul. Era clar de astă vară că între fiica fostului preşedinte şi soţul ei nu mai există decât o relaţie de tip frate-soră bazaţă pe respect, pe îngrijirea copiilor, pe anumite scopuri comune. În fotografiile de la mare ei nu se mai ţineau deloc de mână, nu se mai tachinau, nu se mai sărutau, nu se mai ţineau în braţe. Dacă pereţii cabinetelor psihologice ar avea gură să spună câte cupluri se plang că au ajuns în acest stadiu. Unii nu divorţează pentru că sunt constrânşi de obligaţii, au credite comune sau alte chingi care îi ţin legaţi fedeleş unul de altul. Eba şi soţul ei sunt oameni independenţi financiar, nu au fost constrânşi de necesităţi să rămână într-o relaţie în care trăiau, tineri fiind, precum oamenii bătrâni“, declară specialistul.

“Trebuie să ştii să întreţii o relaţie”

“O vorbă devenită slogan este cea conform căreia trebuie să ştii să întreţii o relaţie. Desi este adevărată ea are multe nunaţe. Cei ce o spun se referă la ideea de a nu ceda uşor şi a lupta pentru a pastra relaţia. Întreţinutul unei relaţii se realizează mai mult la nivel de respect, de abilitate de compromis şi mai puţin la nivel de erotism. Acesta scade an după an în special la bărbaţi dar şi la femei din motive de biochimie a creierului, indiferent de câtă lenjerie sexy foloseşti. Dacă aţi ştii căte cupluri de oameni tineri vin la psiholog pe motiv că trăiesc precum fratele şi sora fără erotism sau romantism ci doar cu scopuri comune. Deşi sună negativ este o situatie pe care mulţi o preferă mai ales dacă partenerul le oferă alte beneficii precum stabilitate, siguranţă, dezvoltare profesională etc. Aşa a apărut în lume ideea de amant/amantă, pentru a le da celor care nu vor să divorţeze şi să-si piardă familia, senzaţia că sunt totuşi vii din perspectivă erotică. Eba si soţul ei nu prea aveau această opţiune pentru că, fiind persoane publice, imediat s-ar fi aflat de eventualele infidelităţi iar societatea moralistă i-ar fi ostracizat şi s-ar fi creat tensiuni care ar fi dus probabil la un divorţ mai puţin civilizat”, a încheiat Cezar Laurenţiu Cioc, psiholog la Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Potenţialului Uman din Bucureşti.