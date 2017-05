Libertatea a vizitat clubul de fotbal care l-a dat pe Karim Benzema (29 de ani). ”Prințul din Bron”, întors pe toate părțile de cei care l-au format la SC Bron Teraillon, din Lyon (Franța): ”E cel mai bun atacant din lume, e inadmisibil să nu mai fie chemat la națională”.

Știți poveștile cu taximetriștii care culeg jurnaliștii de la aeroport, apoi le dau detalii despre viața locului, vorbindu-le vrute și nevrute. Un mic secret: nu mi-au plăcut niciodată reportajele care încep cu taxi-driveri! E, de data asta…

La Saint-Exupery, în Lyon, e o problemă. Un drum până în oraș costă, țineți-vă bine, 15.60 de euro de persoană. Și nu sunt decât vreo 25 de minute de mers cu un tramvai rapid, RhonExpress. O dispută între municipalitate și acest operator privat a dus la desființarea traseului ordinar de autobuz, 1.80 de euro cursa, care conecta orașul de aeroport.

Așa că, practic, dacă nu ai dare de mână, ești obligat sa cauți o ”ocazie”. Nici un ”BlaBlacar” la îndemână pe aplicație, ochii pe parcare!

Norocul ne surâde și dăm repede peste un ”Samy Nacery”. Omul chiar seamănă cu actorul din seria Taxi, are tot origini algeriene și, firesc, e tot fan Zidane. Când află că suntem jurnaliști, începe să turuie: ”Sunt antrenor la SC Bron Teraillon, clubul care l-a dat lumii fotbalului pe Karim Benzema! Sunt educatorul și formatorul unei grupe de puști de 14 ani”. E clar, Mahmoud Gandouz e omul nostru.

Află că noi suntem în drum spre Parc Olympuque Lyonais, unde ne aștepată acreditările pentru Lyon – Nice, ultima etapă din Ligue 1, meci de gală, fiindcă e ultimul al golgheterului ”leilor”, Alex Lacazette. Atacantul a anunțat că părăsește echipa. Avea să marcheze de două ori în fața echipei lui Adrian Ursea, 3-3, depășind borna 100 de goluri pentru club. Seara unei zile lungi, pline de parfum de fotbal adevărat, se va fi terminat cu un foc de artificii.

”Sunteți presați de timp?”, întreabă Mahmoud. Aiurea! Hai să vedem ce-i cu Benzema! În avion citisem LEquipe-ul care trata iar tema neconvocării vârfului lui Real la națională. Cunoașteți istoria halucinantă. Niște amici din Bron au apelat la Karim pentru a-l șantaja pe colegul din naționala Les Bleus, Mathieu Valbuena, cu o casetă video ce conținea scene intime cu actualul jucător lyonez și iubita sa. Iar Karim s-a pus la dispoziție, ca intermediar al șantajului.

Pauză de aduceri aminte.

Benzema ar fi fost contactat de un apropiat de-ai lui și i s-a spus despre această înregistrare. Ulterior, Benzema a avut o întâlnire cu Valbuena în care au discutat despre acest lucru, iar Benzema l-ar fi îndemnat pe Valbuena să plătească cei 150.000 de euro solicitați.

După ce a fost reținut, Benzema a fost pus oficial sub acuzare de complicitate la tentativă de șantaj și participare la asociere criminală.

A ratat Euro 2016, situația lui a tulburat o țară întreagă. Unii au vorbit despre faptul că selecționerul e rasist de nu-l iartă, mai cu seamă că Valbuena însuși îl cauționase, alții de influențe politice.

”Ce influențe politice? A trecut atâta timp, s-a schimbat și președintele, și Deschamps tot nu l-a rechemat la națională”, se burzuluiește Gandouz. ”Sex-tape-ul i-a distrus părinții. Iertați-l și rechemați-l la națională!”, spune antrenorul, care dezvăluie că l-a antrenat și pe unul dintre frații mai mici ai lui Karim, ”Prințul” din Bron: ”Gressy era cam grăsuț. El și Sabri mai joacă, dar într-o ligă de amatori”. Benzema provine dintr-o familie numeroasă, cu doi frați și 6 surori!

Ca idee, Bronul e cam ca Ferentariul pentru București. Seara e periculos s-o iei de capiu pe străzi: ”Nu sunt celule teroriste, sau nu știm noi de ele(!), însă e multă lume sălbatică, se trăiește, în unele zone, ca-n ghetou. Tocmai de aceea, foarte importantă e educația pe care o fac și eu, ca antrenor. Mai degrabă sunt educator decât formator. Sunt mulți arabi și mulți turci aici, dar ne înțelegem bine”.

Urmează apoi un discurs violent la adresa lui Jean-Michel Aulas, președintele lui Lyon, club cu șapte titluri la rând între 2002 și 2009, record în Franța și Top 5 campionate din Europa: ”Ne fură cei mai bun copii! Are un sistem de scouting bun, recunosc, strânge cei mai buni țânci de la cele peste 300 de cluburi din oraș și din jurul lui. Și noi nu primim nici un ban, rămânem cu praful de pe tobă! Și pe Benzema l-a luat pe când avea doar 9 ani. Marcase 6 goluri într-un meci cu echipa lui OL”, se ambalează antrenorul, fan… Marseille.

Pe Mahmoud îl salută toată lumea, de la elev la om cu cățel și purcel (cu tradițonalul ”faire coucou!”). Chiar în buza bazei lui SC Bron se află casa părinților lui Karim Benzema: ”Acum doi ani, când a explodat scandalul cu Valbuena, de rușine, Hafid și Walida s-au mutat de aici în casa pe care Karim le-a construit-o în altă parte. Alfel, bătrânul Benzema era mereu cu noi la teren”.

Strada pe care s-a născut Karim se numește e Youri Gagarine, numărul 33, de la numele cosmonatului sovietic ajuns în premieră în spațiu. Benzema e primul fotbalist dat de SC Bron care a ajuns la naționala Franței.

Clubul SC Bron-Terraillon are 300 de copii și juniori. Cei mai mici sunt pe terenul sintetic, au trei-patru ani, mingea pare mai mare ca ei. Printre ei, și un bulgar, ”nu știu să fi avut un român la noi”. Sunt mulți copii pentru care fotbalul e unica șansă să scape de neajunsurile din familie.

Aici, la acest club micuț, a început și Karim. Unde altundeva să se ducă, dacă arunca piatra din casă și nimerea pe terenul de la SC Bron?

Aici, poza fotbalistului cu rădăcini algeriene de pe prima sa legitimație.



Vedem vestiarele unde se dezechipa campionul, terenul pe care a schimbat primele pase cu Tahar Ounnas, azi președinte al clubului, ieri antrenor al lui ”Benze”.

Totul activează ca o școală de fotbal a lui Karim. Ne ajută regulat cu bani, când are timp vine și aici, se duce și la școala care a învățat. În ciuda scandalului, el a rămas o icoană a cartierului.

Pentru 25 mai (noi am fost la Lyon pe 20 iunie), am strâns mai multe vedete, în frunte cu Sony Anderson și cu el, are loc un meci demonstrativ, de caritate, în lupta contra cancerului, chiar aici, la ternurile noastre”, spune președintele Ounnas. ”Benze” nu poate veni, se pregătește de Real – Juve, finala Ligii Campionilor.