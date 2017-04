Scene apocaliptice la Lyon, înaintea meciului cu Beșiktaș din Liga Europa. Fanii turci au atacat suporterii gazdelor. Francezii s-au refugiat pe teren. Partida, întârziată 55 de minute / FOTO&VIDEO

Scene apocaliptice la Lyon, înaintea meciului cu Beșiktaș din Liga Europa. Fanii turci au atacat suporterii gazdelor, care s-au refugiat pe teren.

ACTUALIZARE. În loc de 22.05, jocul a început la ora 23.00, ora României.

Momente incredibile la Lyon, acolo unde Olympique trebuia să dispute manșa tur din sferturile Ligii Europa împotriva turcilor de la Beșiktaș.

După ce în ultimele ore fanii turci au creat probleme pe străzile din Lyon, aceștia au produs scandal și în stadion.

There is no place for this in football.

For updates about the trouble between Lyon and Besiktas ➡️ https://t.co/lfJmic9Kr5 pic.twitter.com/51inYc6voE

— BBC Sport (@BBCSport) April 13, 2017