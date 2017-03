Cei peste trei milioane de cetățeni UE care locuiesc în Marea Britanie vor continua să primească alocații sociale pentru copiii lor aflați în țările de origine după declanșarea procesului de ieșire din UE. Informația apare într-un document al Ministerului britanic pentru ieșirea din UE, relatează The Telegraph.

Marea Britanie va intenta divorțul de Uniunea Europeană miercuri, 29 martie, dând startul celor doi ani de negocieri privind termenii în care Regatul va părăsi blocul comunitar. Până acum, puține detalii despre soarta migranților europeni din Regat, implicit români, au ieșit la iveală.

Potrivit unui document al Ministerului britanic pentru ieșirea din UE, cei peste 3,2 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Regat vor putea să primească în continuarea beneficiile pentru copii – cel puțin asta este recomandarea biroului, care s-ar putea să stârnească nemulțumiri în partea euroscepticilor. Cei care sosesc în Marea Britanie după declanșarea procesului Brexit nu vor avea acest drept.

Miniștrii din cabinetul britanic au fost avertizați că suspendarea plății alocației pentru copii cetățenilor UE aflați deja aici riscă să pună în pericol drepturile celor un milion de cetățeni britanici care trăiesc în celelalte 27 de state membre ale Uniunii.

Propunerea Ministerului pentru ieșirea din UE contravine manisfestului electoral care i-a ajutat pe conservatori să câștige alegerile din 2015. Acesta prevedea ca migranții să poată avea acces la beneficii, doar după patru ani petrecuți în Marea Britanie.

“În cazul în care copilul unui migrant UE locuiește în afara Marii Britanii, atunci nu ar trebui să aibă acces la beneficii pentru copii, indiferent de perioada în care a muncit în Marea Britanie”, se mai arăta în manifestul electoral.

În cazul în conservatorii vor încălca o altă promisiune electorală, vor crește presiunile asupra premierului Theresa May de a convoca alegeri generale și de a-și câștiga mandatul de premier. Acesta a ajuns în fruntea executivului britanic, în urma demisiei lui David Cameron, care a fost înfrânt de tabăra pro- Brexit, în cadrul referendumului din iunie 2016.

În cadrul negocierilor privind Brexitul, Theresa May a afirmat că una dintre prioritățile guvernului britanic în timpul negocierilor va fi garantarea drepturilor celor patru milioane de expatriați – europeni în Marea Britanie și britanici în țările UE – vor fi una dintre pri

Cu toate acestea, negociatorul-șef al UE pentru Brexit a avertizat că “ar putea să dureze câteva luni”, până când drepturile acestora vor fi garantate.

Regimul imigrației pentru cei din UE nu se va schimba după 29 martie, dar deocamdată nu se știe care va fi acest regim după martie 2019 când Marea Britanie nu va mai face parte din UE.

Britanicii au votat cu 52% la 48% în favoarea ieșirii din UE în referendumul din 23 iunie 2016, iar parlamentul a autorizat declanșarea articolului 50 de către premierul May, anul acesta, pe 13 martie.

Ulterior, premierul Theresa May a anunțat că va declanșa Brexitul pe 29 martie, adică peste două zile. O lună mai târziu, liderii celor 27 de state UE se vor reuni pentru un summit special pe această temă.

Cu toate acestea, negocierile între Regatul Unit și blocul comunitar ar putea începe, de fapt, în iunie, la un an de la referendum.

