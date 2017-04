Claudiu Florică și Dinu Pescariu au fost audiați luni, la Direcția Națională Anticorupție (DNA), în dosarul Microsoft 2. Procurorii DNA au decis ca cei doi să fie cercetați sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Claudiu Florică, cel care a dat șpagă miniștrilor în afacerea Microsoft, și fostul sportiv Dinu Pescariu, au fost puși sub acuzare într-un nou dosar de corupție chiar pentru mita de două milioane de euro dată lui ministrului Gabriel Sandu. Cei doi fac parte dintr-un grup de denunțători care au beneficiat de iertarea totală a procurorilor anticorupție, spre invidia altor personaje acuzate de DNA.

Ultimul “pârâcios” la DNA, care așa cum spunea Elena Udrea a fost iertat de faptele de corupție din primul dosar Microsoft și a fost lăsat și cu banii după ce a colaborat cu procurorii, este de ieri cercetat oficial pentru prima dată pentru fapte de corupție. Ancheta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) vizează contracte care au legătură cu produse și licențe IT ale Microsoft vândute statului român. Mai exact, cu șpagă de peste două milioane de euro primită de fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu.

“Florică și Pescariu în calitate de reprezentanți în fapt/drept ai societății D.Con.Net AG, pentru a fi favorizați în câștigarea licitației publice, prin intermediul unui om de afaceri (n.r. – Dorin Cocoș), au luat legătura cu ministrul de la acea vreme Sandu Gabriel căruia i-au și plătit în acest scop suma de 2.196.035 euro”, explică anchetatorii. Precizăm aici că pentru această șpagă, Gabriel Sandu a fost condamnat, alături de Dorin Cocoș, în martie anul trecut la trei ani cu închisoare, respective doi ani și patru luni.

Prejudiciu de milioane

“În urma înțelegerii avute de Pescariu și Florică cu ministrul Gabriel Sandu, acesta din urmă a aprobat documentația de atribuire aferentă unui contract, prin care s-au impus condiții restrictive. În acest fel a fost favorizată în acest mod D.Con-Net AG, în calitate de lider al unei asocieri din pare făcea parte și firma Dim Soft SRL”, au mai explicat anchetatorii printr-un comunicat.

Mai exact, Pescariu și Florică au obținut un contract cu produse facturate la o valoare de aproape 39 milioane de euro, dar au încasat de la Ministerul Comunicațiilor peste 90 de milioane de euro. “Prejudiciul reținut este în sumă de 51.396.344,76 euro. Totodată, a fost creat un folos necuvenit în favoarea D.Con-Net AG”, susțin procurorii.

Microsoft 3

Ancheta începută oficial ieri, vine după ce în luna noiembrie, Claudiu Florică, afaceristul care a împărțit șpagă miniștrilor din trei guverne între 2004-2012, a fost pus sub aczuare pentru prima dată în cauza de denumită “Microsoft 2”. De atunci, Dinu Pescariu rămase singurul personaj implicat în afacerile la nivel înalt cu licențe IT vândute la suprapreț statului care nu a fost pus sub acuzare.

Noul dosar poate fi denumit și Microsoft 3. Dinu Pescariu este acuzat, conform unui comunicat al DNA, de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Grupul denunțătorilor „protejați”

În ceea ce-l privește pe Claudiu Florică, DNA a început, în luna noiembrie, partea finală a cercetării în dosarul denumit “Microsoft 2”. Atunci acesta a fost pus sub acuzare infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. Mai exact, acesta oferea mită unor demnitari sau funcționari pentru a beneficia de contracte cu statul. Este vorba de Claudiu Florică, care a dat șpăgile, deja pus sub acuzare, și Dinu Pescariu unul dintre oamenii care transporta milioanele de euro. Dragoș Dobrescu este un alt afacerist care a beneficiat de protecția procurorilor, conform aceleeași Elena Udrea, și în schimb a făcut mai multe denunțuri.

Denunțător și pentru offshore-ul lui Udrea

Fostul tenismen a devenit în ultimii trei ani, după ce a făcut denunțuri, una dintre țintele de atac pentru Elena Udrea care s-a arătat deranjată de modul cum a realizat DNA ancheta. Aceasta a criticat faptul că Dinu Pescariu a fost lăsat liber și cu averea intactă, în timp ce fostul soț, Dorin Cocoș, a fost în final condamnat la trei ani de închisoare și cu averea micșorată cu 16 milioane de euro.

Pica purtată de Udrea este explicată tocmai de un denunț făcut de Pescariu făcut împotriva ei. „La data de 5 noiembrie 2014, Dinu Pescariu a formulat denunţ cu privire la săvârşirea unor fapte de corupţie de către Elena Udrea. Din denunţul formulat rezultă că Udrea a pretins suma de 500.000 de euro pentru a-i rezolva problemele din justiţie. Există indicii în sensul că remiterea sumelor de bani a avut loc în mai multe tranşe în perioada iulie 2013 – februarie 2014”, potrivit procurorilor.

În dosarul “Microsoft 2” sunt cercetate mai multe persoane, printre care şi foştii miniştri Dan Nica, Alexandru Athanasiu, Mihai Tănăsescu, Şerban Mihăilescu, Ecaterina Andronescu, Valerian Vreme, Daniel Funeriu şi Adriana Ţicău, aceştia fiind suspectaţi de abuz în serviciu legate de aprobarea unor proiecte pentru licenţe Microsoft. Cel de-al noulea ministru vizat de anchetă, Gabriel Sandu, a fost deja condamnat în primul dosar al licențelor Microsoft, ispășind o pedeapsă de trei ani de închisoare. În plus, DNA a cerut și începerea urmăriii penale a deputatului Eugen Bejenariu, fost secretar general al Guvernului și premier interimar în decembrie 2004.

Dan Nica, fost ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în perioada 2000 – iulie 2004, Adriana Silvia Ţicău, secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în perioada 2003 – iunie 2004, respectiv de ministru al Comunicaţiilor în perioada iulie – decembrie 2004, şi Alexandru Athanasiu, ministru al Educaţiei şi Cercetării în perioada 2003-2005, sunt suspectaţi de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.