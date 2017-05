Anchetatorii maramureșeni sunt în fața unui caz cum mai rar se poate întâlni. O femeie ajunsă la vârsta de 89 de ani a fost, cel puțin pentru câteva ore, suspectă de crimă. Bătrâna a fost plasată în postura unui ucigaș care și-ar fi suprimat fiul și apoi i-ar fi îngropat cadavrul în curtea casei din Moisei. Investigația a scos însă la iveală o poveste teribilă, în care groapa săpată în grădină și cadavrul intrat în putrefacție au o cu totul altă explicație: roasă de sărăcie, mama nu a avut bani pentru o înmormântare creștinească, cât de modestă și, acum trei ani, și-a îngropat fiul răpus de boală în curtea gospodăriei.

De după dealurile din Moisei, o liniștită așezare maramureșeană, s-a răspândit ca fulgerul terifianta veste că o bătrână în vârstă de 89 de ani și-a ucis fiul și, ca să ascundă că și-a pătat mâinile cu sângele propriului copil, i-a îngropat cadavrul în curtea casei! O informație care, după declanșarea anchetei, s-a dovedit a fi numai pe jumătate adevărată. Într-adevăr, trupul bărbatului a fost găsit în pământul din grădină, dar procurorii și judiciariștii nu vorbesc despre o crimă, ci au scos la iveală un secret cutremurător pe care bătrâna l-a păstrat cu sfințenie timp de mai bine de trei ani.

Bătrână și bolnavă, femeia și-a zis că zilele îi pot fi numărate și, ca nu cumva să plece din această lume cu sufletul chinuit, a simțit că e momentul ca secretul cutremurător de care a avut grijă atâți ani să iasă la iveală. Așa că, într-un moment de maximă sinceritate pe care l-a pregătit cu mare greutate, în care și-a cerut iertare de la ea însăși, nonagenara i-a povestit unei rude drama ei ascunsă.

Ruda – de-acum părtașă la secretul bătrânei – a rămas înmărmurită la auzul acestei destăinuiri și a dat imediat alarma. Curtea gospodăriei femeii din Moisei s-a umplut de anchetatori, care s-au pus pe dezgropat exact în locul indicat. Într-adevăr, la vreun metru și ceva adâncime, în fața ochilor investigatorilor li s-a arătat cadavrul unui bărbat. De fapt, scheletul unui trup intrat în putrefacție, acoperit de bucăți de zdrențe mâncate de timp și de gândacii pământului. Legiștii care au preluat osemintele și-au făcut rapid o idee asupra a ceea ce aveau în față. Pe oasele și pe puținele bucăți de țesut ale cadavrului putrezit nu erau urme de violență.

Fără să fie audiată la poliție, ci doar în curtea gospodărie sale, bătrâna le-a spus pe îndelete polițiștilor, cu mâna pe inimă, trista ei poveste pe care, chinuită de remușcări, a scos-o după ani buni la iveală. Le-a zis că nu și-a omorât fiul, ci că o boală l-a răpit acestei lumi. Ea doar l-a îngropat… Omul fusese băgat acolo, în pământul din grădină, după ce, în urmă cu trei ani, o afecțiune pulmonară l-a ucis pe când avea 44 de ani. Mama lui nu a avut atunci bani să-l înmormânteze într-un cimitir și i-a săpat singură groapa în pământul din spatele casei.

”Nu l-am omorât. Era bolnav rău de plămâni. Când a murit, nu aveam bani să-l înmormântez creștinește, așa că m-am gândit să-l îngrop în curtea casei. Singură am săpat groapa și l-am băgat acolo. Noaptea… La toți le-am spus că băiatul meu e în Spania, că s-a mutat de tot acolo… Acum, după atâți ani, mă răscolesc noaptea-n somn că băiatul meu nu se odihnește într-un cimitir, cu cruce la căpătâi… Că nu avut parte de o slujbă pe lumea ailaltă… Muream mâine-poimâne și nimeni nu știa că e acolo. De asta am spus ce am făcut. Dacă am greșit…”, le-a spus bătrâna investigatorilor maramureșeni.