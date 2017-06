Guvernul Grindeanu a căzut. Au fost 241 de voturi pentru moțiunea de cenzură. Pentru ca moțiunea să treacă, era nevoie de 233 de voturi. PNL, USR, PMP și UDMR nu au votat moțiunea de cenzură, în timp ce minoritățile au votat „după conștiința fiecăruia”, așa cum anunțate și liderul minorităților, Varujan Pambuccian, înaintea dezbaterii moțiunii de cenzură. Sorin Grindeanu părăsește Guvernul României după 6 luni. Este o zi istorică, Guvernul Grindeanu fiind primul Executiv demis de propriul partid.Urmează ca PSD și ALDE să vină cu o nouă propunere de premier, cu care vor merge la președintele Klaus Iohannis.

FOTO: Adi Manolache

UPDATE ora 14.30 Parlamentarii PSD și ALDE s-au reunit, miercuri, într-o ședință desfășurată în Parlament, după anunțarea rezultatului votului la moțiunea de cenzură. Potrivit unor surse din partid, PSD va convoca zilele următoare Comitetul Executiv Național (CExN) unde se va decide propunerea de premier cu care PSD și ALDE vor merge la consultările de la Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis.

De asemenea, în ședința conducerii partidului se va decide și structura viitorului Guvern. Astfel, miniștrii din actualul Guvern care își vor păstra portofoliile sunt cel mai probabil Lia Olguța Vasilescu, la Muncă, Sevil Shhaideh, la Dezvoltare Regională, Carmen Dan, la Interne. În plus, ALDE își va păstra aceleași portofolii, și urmează să decidă dacă va menține și aceleași propuneri de miniștri care au făcut parte din Guvernul Grindeanu.

UPDATE ora 14:15. Premierul Sorin Grindeanu a plecat la Palatul Victoria, de unde va face primele declarații după ce moțiunea de cenzură împotriva guvernului său a fost votată în Parlament.

Victor Ponta a declarat, după vot, că este dezamăgit de colegii din PSD care s-au bucurat după ce moțiunea de cenzură a trecut. „Eu cred că PSD azi a pierdut, dar poate câștigă România, cine știe, poate ne învățăm minte”, a afirmat Victor Ponta. El a precizat că va sta lângă premierul Sorin Grindeanu până când viitorul prim-ministru își va prelua atribuțiile.

UPDATE ora 14:05. Au început să apară primele zvonuri cu privire la numele pe care coaliția PSD-ALDE îl va propune președintelui Klaus Iohannis. Astfel, potrivit unor surse, premierul nominalizat este „un tânăr de mare perspectivă, membru de partid”. Potrivit acelorași surse, ar fi vorba europarlamentarul PSD Sorin Moisă, al cărui nume a fost vehiculat și după ce PSD a câștigat alegerile parlamentare. Mai sunt vehiculate și numele primarului Capitalei, Gabriela Firea, dar și a ministrului de Interne, Carmen Dan.

Guvernul Grindeanu a căzut. Ce s-a întâmplat în Parlament miercuri

Premierul Sorin Grindeanu a avut o întâlnire, miercuri dimineață, cu liderii coaliției, Liviu Dragnea și Sorin Gridneanu, care i-au cerut din nou demisia. Șeful Executivului, însă, le-a spus că acest lucru nu va fi posibil.

Ședința în care s-a decis soarta Guvernului Grindeanu a început cu citirea moțiunii de cenzură. A urmat, la pupitru, Sorin Grindeanu, care a făcut o ultimă încercare de a se apăra. „Liviu Dragnea mi-a promis că este prietenul meu că mă va susţine că facem un guvern din miniştrii competenţi pe care partidul îi susţine, îi acceptă şi care o să-şi facă treaba. Şi am acceptat miniştrii pe care mi i-a propus Liviu Dragnea. (…) Vă spun cât se poate de deschis, eu nu înţeleg de ce suntem azi aici, în Parlament. (…) Nici românii cred că nu înţeleg asta (…), nu înţeleg de ce atât scandal în PSD la nici 6 luni după ce am câştigat alegerile”, a spus Grindeanu, în Parlament.

Discursul lui Grindeanu a fost urmat de cel al lui Liviu Dragnea. „Astăzi nu e o zi fericită pentru mine, mai ales după ce l-am ascultat pe domnul Grindeanu. N-am dorit să ajungem vreodată în această situaţie, cu toată încărcătura zilei de azi, cu toate discuţiile, sugestiile, lucrurile sunt foarte simple. Adoptarea moţiunii înseamnă continuarea guvernării PSD – ALDE aşa cum au vrut românii în decembrie. Am ales să fim sinceri şi cu partidul, dar mai ales cu românii, am ales asta în loc să pretindem că totul este în regulă. Nu a fost totul în regulă, premierul şi Guvernul căruia i-am încredinţat cel mai ambiţios program de guvernare de după 1989 nu au performat aşa cum am sperat. Nu se aştepta nimeni ca fostul nostru coleg să reacţioneze cu atâta îndărătnicie”, a spus Dragnea, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Raluca Turcan, fostul președinte al PNL, a spus că PSD că este incapabil să aibă o guvernare de tip european şi că liderii PSD şi ALDE sunt disponibili să negocieze orice, inclusiv „lucruri de nenegociat”. „PSD este incapabil de o guvernare de tip european. Nu a cerut poporul demiterea acestui guvern PSD ci domnii Dragnea şi Tăriceanu” , a spus Turcan la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Preşedintele PMP, Traian Băsescu a declarat în plenul reunit că Partidul Social Democrat şi ALDE trebuie să intre în opoziţie, fiind două formaţiuni inapte pentru guvernare. „În două minute, nu aş face decât o singură observaţie: Partidul Social Democrat împreună cu ALDE se dovedesc inapţi pentru guvernare. De aceea, indiferent care va fi rezultatul votului de azi, drumul pe care trebuie să îl luaţi, dragi majoritari, este în opoziţie”, a spus Băsescu.

După ce reprezentanții fiecărui partid și grup parlamentar au luat cuvântul, a urmat votul moțiunii de cenzură. Guvernul Grindeanu a căzut cu 241 de voturi, în condițiile în care, pentru ca moțiunea să treacă, coaliția PSD-ALDE avea nevoie de 231 de voturi.

Guvernul Grindeanu a căzut. Ce urmează

După numai 6 luni de mandat, orin Grindeanu nu mai este premierul României. Urmează ca PSD și ALDE să se pună de acord pentru nominalizarea unui nou premier. „Președintele a fost informat și a luat act de rezultatul votului din Parlament. Președintele va convoca consultări cu partidele parlamentare pentru ziua de luni, în vederea formării unui nou guvern. Vă reamintesc faptul că președintele României participă joi și vineri, la Bruxelles, la reuniunea de vară a Consiuliului european”, a transmis Mădălina Dobrovolschi, purtător de cuvânt al președintelui Klaus Iohannis.

Potrivit unor surse politice, luni vor avea loc consultări la Palatul Cotroceni, pentru desemnarea unui nou prim-ministru. În Parlament, după vot, au început să apară deja zvonuri cu privire la identitatea viitorului premier nominalizat. Astfel, potrivit unor surse din PSD, premierul nominalizat este „un tânăr de mare perspectivă, membru de partid”. Potrivit acelorași surse, ar fi vorba europarlamentarul PSD Sorin Moisă, al cărui nume a fost vehiculat și după ce PSD a câștigat alegerile parlamentare.