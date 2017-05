Pericolul leacurilor băbești. În ultima perioadă, medicii s-au confruntat cu situații incredibile, în care părinții au făcut copiilor aerosoli cu bicarbonat de sodiu, sau s-au folosit diverse substanțe, precum cerneală, sare sau miere, pe leziuni deschise. Medicii trag un semnal de alarmă și transmit că asemenea tratamente, considerate de unii ”homeopate”, pot să pună viața copiilor și a adulților în pericol. O altă ”boală” a românilor este și auto-medicația, prin cumpărarea de medicamente puternice, luate de la farmacie, și administrate ”după ureche”.

Mihai Craiu, medic primar pediatrie, a înființat o pagină de Facebook intitulată Spitalul Virtual pentru Copii, în care sunt prezentate sfaturi privind diferite boli, și în care există și o comunicare între medic și părinți. Un astfel de dialog a avut loc recent, când o mămică a scris un comentariu în care afirma că folosește aerosoli cu bicarbonat, pentru a-i administra copilului răcit.

Medicul i-a răspuns: ”Vă rog respectuos să nu mai faceți AEROSOLI cu bicarbonat. Este complet greșit și foarte periculos. Poate face bronhospasm acut și insuficiență respiratorie. Gargară, da. Aerosoli nu. Ajung în plămâni și pun viața în pericol”. Mămica revenit: ”Nici cu soluție de bicarbonat de 2 %, pe care de obicei o prescriu dr. pediatri sau dr orl? De obicei ne recomandau inițial aerosol cu flixotide sau ventolin, apoi după 5 minute, cu bicarbonat”.

Ciuhodaru: Tratamente după ureche: Țuică folosită ca antiseptic, sare pentru arsuri și frunze de varză pe leziuni deschise

”A şa nu. Tratamentele după ureche, absenţa unor minime cunoştinţe medicale sau noţiuni de prim ajutor duc adesea duc frecvent la numeroase complicaţii . Cel puţin 15 % din cazurile ajunse la urgenţe sunt datorate unor tratamente necorespunzătoare sau greşite. Şi suntem extreme de inventive când e vorba de soluţii ,,minune”. ”Panaceul” de România este variat: de la frunza de varză sau de patlagină, cerneala aplicată pe plăgi, iaurt sau miere cu sare pe arsuri până la peştele congelat utilizat în scop hemostatic sau laptele administrat ca antidot în intoxicaţii. Aceste improvizaţii conduc adesea la agravarea leziunilor, dezvoltarea de complicaţii, evoluţie nefavorabilă şi la un prognostic rezervat”, a declarat pentru Libertatea medicul primar de urgențe Tudor Ciuhodaru.

El a prezentat și câteva cazuri de ”medicamente minune” folosite de români: ”Un pacient de 61 de ani a utilizat ca antiseptic aproape 1 litru de ţuica . După ce şi-a tăiat piciorul, pacientul nu a gasit altă soluţie pentru a dezinfecta plaga decât ţuica dublu distilată. Pacientul nu a ezitat să o folosească şi ca anestezic, ingerând-o. Un alt pacient de 40 de ani cu arsuri de gradul III la nivelul antebraţelor a aplicat ca ,,tratament de urgenţă” sare de bucatarie la nivelul arsurilor. Prognosticul este rezervat şi datorită aplicării necorespunzătoare a terapiei de urgenţă”, a spus el.

Ciuhodaru precizează că, după 25 de ani de medicină de urgenţ ă constată că românii s unt extrem de inventivi atunci când e vorba de tratamente improvizate şi că din păcate numarul acestora e în creştere.

”Am ajuns ca cel puţin o dată la două zile să tratatăm un pacient ce utilizează tot felul de mijloace neconvenţionale pentru patologii tot mai diverse. Recomandăm prudenţă în utilizarea soluţiilor improvizate pentru că cele mai multe dintre ele îngreunează explorările şi tratamentul, cresc riscul septic şi complică evoluţia multor afecţiuni. Reamintim că în arsuri este indicată doar spălarea abundentă cu ser fiziologic sau apă călduţă precum şi aplicarea unui pansament steril sau a unui prosop curat. Sunt interzise ,,tratamentele” prin aplicarea de ulei, iaurt, frunze de varză, cerneală, sare, miere de albine ce pot agrava leziunile, cresc riscul septic şi fac dificilă terapia arsurii iar încercările de ,,neutralizare”, mai ales în cazul varului nestins, duc adesea la formarea de compuşi chimici cu potenţial lezional crescut”, mai spune Ciuhodaru.



Administrarea de aerosoli la domiciliu: Părinții primesc la nașterea copilului un nebulizator, este deja o regulă a ”trusoului”

Doctorul Craiu a declarat pentru Libertatea că un alt pericol este folosirea în exces a soluțiilor pentru aerosoli. ”În opinia mea de pneumolog de copii cel mai rău și frecvent folosit este DEXAMETAZONA aerosoli. Și pe locul 2 adrenalina nebulizată la domiciliu, fără monitorizare (de asta chiar se POATE muri)”.

Medicul prezintă și efectele adverse ale medicației nebulizate: locale (tuse spatică, chinuitoare, iritație a mucoasei respiratorii, bronhospasm), și sistemice (descrise sporadic – ototoxicitate, nefrotoxicitate, chiar si deces) și facilitarea apariției de germeni multi-rezistenți (Pseudomonas) sau colonizare cu specii de Candida.

”Știti ce se mai dă în zilele noastre cadou la un botez în Romania? Diverse… Dar cel mai tare element al “trusoului” pentru viitorul cetățean mioritic este APARATUL DE NEBULIZARE. Aproape toate familiile ce au copii mici și care se respectă, au în casă, pe lângă alte electrocasnice, un aparat de nebulizare. Iar acesta este folosit la te miri ce! Se administrează medicația inhalatorie când are febră copilul, când are obstrucție nazală, când este răcit, când tușește, când nu tușește destul sau când șuiera, etc. Uneori se administrează ceva medicamente anticipativ prin nebulizare. Ca să nu se agraveze boala copilului…A ajuns o adevarată nebunie! Nebulizarea este un remediu universal… Vreau să cobor de pe această planetă în care nebulizarea rezolvă absolut orice la un copil!”, spune medicul Mihai Craiu.

El arată că Dexametazona este excelentă în afecțiuni cu o componentă inflamatorie. ”Funcționează și în unele maladii respiratorii ale copilului. Pe cale generală (oral, injectabil intravenos sau intramuscular). Nu în nebulizări”, mai adaugă Mihai Craiu.