Un mexican are cel mai mare penis din lume. Acesta măsoară 48 de centimetri

Roberto Esquivel Cabrera, un bărbat în vârstă de 54 de ani din Saltillo, Mexic, susține că are cel mai mare penis din lume. Acesta măsoară 48 de centimetri lungime și speră ca „bărbația” lui să-i aducă un loc în Cartea Recordurilor.

El a devenit celebru din 2015, când un video în care apărea în timp ce își măsura penisul s-a viralizat pe internet. În ciuda faptului că mărimea acestuia îi provoacă numeroase probleme de sănătate, cum ar fi infecții ale tractului urinar, și nu poate să întreține deloc relații sexuale, Roberto nici nu vrea să audă de o operație de micșorare a acestuia. „Sunt faimos pentru că am cel mai mare penis din lume. Sunt fericit cu el. Știu că nimeni nu mai are dimensiunea pe care o are penisul meu” , a declarat bărbatul.

Organul său este atât de lung, încât atunci când stă în picioare, îi ajunge până mai jos de genunchi. Din acest motiv îl ține în permanență acoperit cu materiale textile, pentru a evita iritarea pielii.

Roberto a ajuns să fie atât de dotat în pantaloni, după ce și-a dedicat aproape întreaga viață, încă din adolescență misiunii de a-și mări penisul. Mai exact, un doctor care l-a examinat a explicat că bărbatul a început încă din adolescență să-și atârne greutăți de penis pentru a-l mări. „A început să-și mărească bărbăția încă din adolescență, prin înfășurarea unor benzi în jurul lui de care atârna greutăți pentru a-l întinde”, a spus dr Gonzalez, precizând că deși este o procedură destul de dureroasă, aceasta îi lungea pielea.

Astfel, radiografia lui arată că penisul lui Cabrera are numai 17 centimetri de glande, restul fiind format din prepuț întins și vase de sânge.