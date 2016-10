Fosta soție a lui Ioan Gyuri Pascu: „Când a venit doamna doctor, Gyuri îşi revenise complet”

Daniela Marin, fosta soție a lui Ioan Gyuri Pascu, a rememorat noaptea în care îndrăgitului artist i s-a făcut rău și a murit. Aceasta nu învinovățește medicii pentru moartea lui Gyuri Pascu și a spus că artistul își revenise complet la venirea primei ambulanțe.

Daniela Marin își amintește că Ioan Gyuri Pascu a refuzat mereu să își facă analize medicale și controale, până în 2010, când a suferit accidentul vascular cerebral. „În afară de analizele obligatorii făcute în 2003, pentru că altfel nu ne înscria copilul la şcoală, omul ăsta a refuzat orice alt control sau analiză medicală până în 2010, când a fost accidentul vascular cerebral. Înainte de 2003, prin 1998 l-am rugat şi am ajuns să mă si cert cu el din acest motiv, iar în iulie 1999 i-am spus că dacă nu merge la doctor, cu mine a terminat-o. Nimic nu l-a convins”, a scris Daniela Marin pe blogul ei.

Ioan Gyuri Pascu își revenise când a venit prima ambulanță

Fosta soție a lui Ioan Gyuri Pascu nu îi învinovățește pe medici pentru decesul artistului și spune că în momentul sosirii primei ambulanțe și după plecarea primului echipaj medical, Gyuri Pascu era mai bine.

„Niciun medic nu are nicio vină. El a făcut exact aşa cum a vrut. Desigur, dacă profesional vorbind a omis să mai facă ceva doctoriţa care a venit cu prima salvare, să se acţioneze în consecinţă… nu e treaba mea. Asta nu-l ajută pe Gyuri şi din păcate, părerea mea e că nu va ajuta pe nimeni altcineva decât pe doamna în cauză. Dar, când a venit dumneaei, Gyuri îşi revenise complet. Chiar am şi zis că e ca în sala de aşteptare la stomatologie când, de frică, nu te mai doare nimic. Nici măcar ceea ce denumea atac de panică nu a avut loc în prezenţa doamnei doctor. I-a explicat ce simţea, i-a răspuns la întrebări… Chiar mă uitam cu speranţă că atunci parcă uitase de panică complet. Şi după ce am condus-o la poartă şi-apoi m-am întors, Gyuri era bine”, a povestit Daniela Marin.

Fosta soție a lui Ioan Gyuri Pascu spune că nu știe dacă artistul putea fi salvat. „Nu ştiu dacă îşi dorea să fie salvat, chiar dacă, cu mare speranţă şi încredere aştepta să treacă noaptea ca să mergem a doua zi la Târgovişte, la acupunctură. Marea lui încredere era în acel tratament, şi singura problemă recunoscută, în afară de diabet şi de reducerea considerabilă a vederii era aceea cu piciorul. Cu toate că de la bun început l-am rugat să înţeleagă că trebuie să meargă şi la neurologie şi cardiologie, măcar pentru un control, chiar dacă urma să facă în continuare tratamentul de acupunctură, nu a vrut”, a mai scris fosta soție a artistului.

Șase anchete deschise după moartea lui Ioan Gyuri Pascu

După moartea lui Ioan Gyuri Pascu au fost deschise șase anchete, inclusiv una internă la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, care a scos la iveală două nereguli. În primul rând, medicul de pe prima ambulanță care a sosis la domiciliul artistului nu a venit cu aparatura necesară și nu i-a făcut lui Gyuri Pascu un EKG. În al doilea rând, medicul nu l-a pus pe artist să semneze faptul că refuză să fie transportat la spital. Pentru aceste nereguli, medicul a fost sancționat cu 10% din salariu, pentru două luni.

Luni, au avut loc primele audieri în cazul morții lui Ioan Gyuri Pascu, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.