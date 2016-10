Parlamentarii aleargă după voturile medicilor. Gândesc legi care să le „resusciteze” șansele la alegeri

În prag de alegeri, parlamentarii caută să facă legi prin care să ajute anumite catergorii sociale defavorizate, de la care speră să atragă cât mai multe voturi. Cum medicii sunt o astfel de categorie, parlamentarii s-au gândit să le acorde anumite facilități, în urma cărora speră să îi convingă să le acorde votul în 11 decembrie.

Concret, unul dintre parlamentarii care speră la votul medicilor este independentul Alfred Laurențiu Mihai care vrea ca staul să le dea locuințe gratuite doctorilor.

Acesta a depus o lege la Parlament, în care spune că medicii care nu au posibilitatea să își cumpere sau să își închirieze o locuință în localitatea în care profesează ar putea beneficia de locuințe de serviciu plătite de stat în localitatea în care se află spitalul în care lucrează.

„Medicul care nu a deținut sau nu deține, în mod individual sau în comun, împreună cu soțul/soția sau copiii aflați în întreținere o locuință proprietate personală în localitatea în care își are sediul spitalul public în care își desfășoară activitatea, are dreptul la acordarea unei locuinte de serviciu complet dotată cu mobilier.În situaîia în care medicului nu i se poate acorda o locuință de serviciu, are dreptul sa beneficieze de o indemnizație lunară pentru închirierea unei locuințe în localitatea în care își are sediul spitalul public unde iși desfasoara activitatea”, se arata in proiectul de lege.

Autoritatile centrale sau locale care administrează spitalul la care medicul muncește vor fi obligate să acorde această locuință în localitatea respectivă sau la maximum 50 de kilometru distanță.

Alți parlamentari care speră că dacă le vor da mai mulți bani medicilor sunt liberalii, care vor să dubleze salariile medicilor începând cu 1 iulie 2017.

În programul de guvernare al liberalilor, prezentat recent, sunt prevăzute alocaţii pentru copii în valoare de 200 de lei, dublarea salariilor medicilor de la 1 iulie 2017, o majorare similară la profesori şi asistenţi medicali, dar etapizat, precum şi gratuitate pentru primele 3 proceduri de inseminare in vitro.

Liberalii mai promit construirea a 8 spitale regionale cu specific de urgenţă la Cluj Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara, Constanţa, Tîrgu Mureş, sectoarele 3 şi 6 din Bucureşti pentru care există documentaţie, alături de actualizarea bianuală a listei de medicamente.