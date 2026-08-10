Problemele au apărut după transferul conturilor maghiarilor la o filială locală în mai 2025, sub supravegherea Băncii Naționale a Ungariei. Revolut motivează blocările prin verificări de securitate de rutină, însă utilizatorii critică răspunsurile automate și lipsa soluțiilor concrete.

La finalul anului 2025, Revolut avea 2,3 milioane de utilizatori în Ungaria și peste 75 de milioane la nivel global. Afectați de blocaje, mulți clienți maghiari au creat grupuri online pentru a împărtăși experiențele și a căuta soluții.

Probleme majore pentru utilizatorii Revolut din Ungaria: numeroase conturi au fost blocate în ultimele săptămâni, lăsând clienții fără acces la economiile lor.

Printre aceștia se află și Gábor, un client fidel al serviciului încă din 2018, care și-a construit întreaga gestionare financiară zilnică pe această platformă.

„Din 2018 sunt client Revolut și până acum am fost unul dintre cei mai mari susținători ai lor”, a declarat Gábor.

Toate plățile mele zilnice cu cardul le fac prin Revolut, așa că sunt un client exact din categoria celor pe care Revolut îi dorește. Faptul că mi-au blocat contul fără explicații mă dezamăgește profund.

Gábor, care este unul dintre utilizatorii pachetului premium Ultra, a descoperit brusc că nu mai poate adăuga bani în contul său.

Aplicația Revolut îi afișa un mesaj conform căruia accesul său a fost restricționat din cauza unei verificări de securitate de rutină.

De atunci au trecut mai mult de două săptămâni, însă nu a primit niciun răspuns concret și nici nu și-a recăpătat accesul la bani. Problema lui Gábor nu este una izolată.

Sute de utilizatori maghiari s-au confruntat cu situații similare, notează Blikk. Mulți dintre aceștia și-au unit forțele, creând un grup pe Facebook pentru a-și împărtăși experiențele.

Unii clienți reclamă că nu pot efectua tranzacții sau depune bani, iar alții susțin că le-au fost închise conturile fără preaviz.

În mai 2025, Revolut a transferat conturile utilizatorilor maghiari de la banca-mamă din Lituania către o filială locală, sub supravegherea Băncii Naționale a Ungariei.

Cu toate acestea, în loc să câștige încredere, mulți clienți și-au pierdut-o din cauza problemelor recente de blocare a conturilor.

Revolut a justificat măsura prin necesitatea unor verificări de securitate standard, dar clienții spun că răspunsurile oferite de serviciul de asistență sunt doar șabloane automate, fără soluții reale.

„Mai mulți prieteni de-ai mei au avut exact aceeași problemă în aceeași perioadă”, a mai adăugat Gábor. Printre aceștia se numără și un prieten care conduce un program de comunicare la o universitate din Budapesta. Este clar că nu e vorba despre cazuri izolate”.

Între timp, Gábor intenționează să depună o plângere oficială la Banca Națională a Ungariei pentru lipsa de transparență și comunicarea defectuoasă.

Furnizorul de servicii financiare a explicat, pentru Blikk, că blocarea conturilor este legată de îndeplinirea obligațiilor sale de reglementare și se aplică atunci când se detectează activități suspecte, dar nu au voie să furnizeze informații despre detaliile investigațiilor în toate cazurile din motive legale.

Cazul ridică din nou întrebarea: cât de riscant este să-ți păstrezi toate economiile într-un singur cont Revolut când o restricție neașteptată te-ar putea lăsa fără acces la banii tăi pentru o perioadă lungă?

Într-un sondaj lansat de Blikk, 61% dintre respondenți au răspuns „da” la întrebarea „Este riscant să ne păstrăm banii într-un cont bancar Revolut?”.

Fondată în 2015 de Nikolai Storonski și Vlad Iațenko, Revolut a început ca o platformă de schimb valutar, dar s-a transformat rapid într-un furnizor digital complet de servicii financiare.

La finalul anului 2025, Revolut avea aproximativ 2,3 milioane de utilizatori în Ungaria, devenind una dintre cele mai mari platforme financiare digitale din țară. La nivel global, numără deja peste 75 de milioane de utilizatori.

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