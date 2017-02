Numărul de ore lucrate se ia în calcul la stabilirea vechimii în muncă? Iată de ce vă întreb: Din anul 1980 până, în 2012, am lucrat şi am trecute în Cartea de muncă, 8 ore pe zi. Din 2012 şi până în prezent, am lucrat câte 4 ore pe zi, trecute de asemenea în cartea de muncă. Întrebarea este dacă pentru perioada în care am lucrat 4 ore pe zi se consideră la vechimea în muncă ani întregi sau se consideră doar jumătate, adică, în loc de un an, doar 6 luni? (Ecaterina Popescu, Craiova)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Numărul de ore lucrate zilnic, în baza contractului de muncă, de regulă, nu afecetează calculul vechimii în muncă. Așadar, perioada anilor de muncă, în care aţi lucrat câte 4 ore pe zi, se consideră tot ani întregi de muncă. Dar, ca stagiu de cotizaţie, se raportează cuantumul respectiv la punctajul anual realizat, în funcţie de venitul încasat în perioada respectivă și, evident, de contribuția la asigurările sociale. Prin urmare, pentru vechimea în muncă, o să fiţi luată în evidenţă tot cu 1 an. Însă, ca punctaj realizat, o să existe diferenţe faţă de perioada în care ați lucrat câte 8 ore pe zi, şi implicit, o diferență în minus, la calculul pensiei care vi se va stabili, atunci când vi se va întocmi dosarul de pensionare.

