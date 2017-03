7 miracole ale drojdiei de bere. Află de ce e bună pentru sănătate

Consumul de drojdie de bere este benefic pentru sănătate. Aceste colonii de ciuperci sunt o adevărată armă de apărare împotriva multor boli. Iată care sunt cele 7 miracole ale drojdiei de bere.

Este bună împotriva răcelii și a infecțiilor virale

Datorită vitaminelor și oligoelementelor pe care le conține drojdia întărește sistemul imunitar. Crește activitatea fagocitelor care au rolul de a îngloba corpii străini, în special microbii, și de a-i distruge. Pentru preveniera răcelilor adulții pot lua 2-3 lingurițe de fulgi de drojdie uscată sau 2-3 g de pudră. E bine ca o cură să dureze trei săptămâni.

Combate balonările și durerile intestinale

Dacă suferi de o hipersensibilitate intestinală drojdia de bere vie, bogată în probiotice este benefică. În primul rând te ajută să elimini durerile, te scapă de balonare și ajută în diareele infecțioase. Este indcată și în perioadele în care se administrează antibiotice, pentru refacerea florei intestinale distrusă. Iată cum se administrează: o gelulă pe zi, timp e o lună maximum. Dacă problemele nu dispar e bine să te adresezi medicului sau farmacistului. Dacă iei antibiotice, 200 mg de drojdie pe zi (gelule sau fulgi) te va ajuta să scapi de efectele secundare ale acestora. După ce ai terminat antibioticul continuă cura cu drojdie încă 5-6 zile.

Atenuează ridurile

Odată cu înaintarea în vârstă pielea își pierde din colagen și din tonus și apar ridurile fine și apoi cele profunde. Datorită antioxidanțlor pe care le conține, drojdia de bere contribuie la atenuarea lor și luptă împotriva îmbătrânirii cutanate. Fă-ți o mască amestecând 2 g de drojdie de bere cu 5 g de pudră de hamei, 1 g de propolis, un gălbenuș și puțină apă.pune masca pe față pentru cel puțin 20 de minute și maximum o oră. Clăteșe bine. Repetă săptămânal.

Întărește unghiile și părul

Dacă unghiile tale sunt casante și îți cade părul, ia drojdie! Este bogată în vitamine din gama B și în acizi aminați, contribuind la starea genrală bună a pielii și la combaterea mătreții. După cum se știe, părul și unghiile sunt producții ale pielii. Pentru rezultate bune, ia 2 g de drojdie de bere de trei ori pe zi, timp de 2 luni. Se ia înainte de fiecare masă cu 30 de minute.

Pentru o piele perfectă

Ai pielea uscată sau grasă? Tenul tern și o mină obosită? Datorită proprietăților sale purifiante și reechilibrante, drojdia de bere va reda strălucirea tenului tău. Cum procedezi? Dacă ai tenul tern, lipsit de strălucire amestecă o jumătate de iaurt natural cu două lingurițe de drojdie de bere pudră și o linguriță de ulei din germeni de grâu. Aplică masca pe ten timp de 15 minute. Clătește. Dacă ai pielea grasă diluează un pliculeț de drojdie în apă călduță până devine o pasă omogenă. Lasă amestecul să se activeze 30 de minute, apoi aplică-l în strat subțire pe față timp de 20 de minute. Clătește apoi cu apă caldă.

Ajută în timpul sarcinii

Dacă în timpul sarcinii ai grețuri, crampe și alte stări neplăcute poți scăpa de ele cu ajutorul drojdiei de bere care este bogată în vitamina B9. Înainte de a face orice tratament este bine să te consulți cu medicul ginecolog. Dacă ai acceptul acestuia poți lua 20 g de fulgi de drojdie pe zi pentru a acoperi carența de vitamina B9. Vei asocia cura cu o alimentație bogată în magneziu, obținând astfel rezultate rapide și durabile. O femeie gravidă are nevoie de o doză dublă de magneziu (12 mg/kgcorp) față de cea obișnuită.

Conține 17 vitamine și 14 minerale

Din cele 17 vitamine, majoritatea sunt B-uri. Dintre minerale 46% sunt proteine necesare corpului uman, oligoelemente și acizi aminați.

Tipuri de drojdie de bere

Există două tipuri: drojdia de bere activă sau vie este mai des utilizată. Drojdia de bere inactivă își păstrează calitățile nutritive dar nu are virtuți probiotice. Aceasta din urmă se găsește sub formă de fulgi sau pudră. De asemenea, o mai găsești sub formă de gelule sau comprimate, mult mai ușor de administrat.

Atenție! Pentru cei care au inflamații ale intestinului, cum ar fi colita ulceroasă, drojdia de bere nu este indicată fiindcă poate agrava inflamația. De asemenea, este contraindicată celor imunodeprimați sau care sunt sub tratament de chimioterapie. Unele persoane pot fi și alergice.

