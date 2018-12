Pentru inceput, trebuie sa iti imaginezi care ar fi cea mai buna varianta, care sa ii aduca fericire celui caruia ii faci un cadou. Desigur, ar putea fi un obiect de colectie sau un gadget interesant. Cu toate acestea, nu putem sti cu siguranta cand vine vorba de gasirea cadoului perfect.

Din acest motiv, iti prezentam solutia perfecta pentru a le lumina celor dragi sarbatorile! Un card cadou multibrand, care le ofera apropiatilor libertatea de a-si alege exact ce isi doresc, cand doresc! Odata ce primeste un card cadou, destinatarul il va putea folosi in diferite magazine, fizice sau online, pentru achizitionarea produsului preferat, in functie de necesitatile sale reale. Mai mult, un card cadou poate fi folosit oricand, avand o perioada de valabilitate de 12 luni.

Iata si alte avantaje pe care le asigura un Card Cadou multibrand:

– Costurile de transport si de livrare ale cardului sunt substantial mai mici decat in cazul unui produs, in special daca te afli in afara tarii si vrei sa trimiti in dar un obiect, care de multe ori se poate dovedi nepotrivit.

– Spui la revedere aglomeratiei din magazine si stresului neproductiv, mai ales in perioada sarbatorilor.

– Ai posibilitatea de a-ti personaliza un card cadou cu un mesaj special, destinat persoanei apropiate.

– Se livreaza rapid. Intervalul este de 24-72 de ore, in functie de destinatia aleasa, iar comenzile realizate pana in ora 15:00 vor fi preluate de firma de curierat in aceeasi zi.

– Poti comanda un card cadou direct de pe site-ul CardCadou.online. Destinatarul isi poate comanda apoi, la randul sau, din confortul propriei locuinte, exact ceea ce isi doreste.

– Cu un card cadou, persoana draga isi va alege intotdeauna produsul preferat, dintr-o selectie variata de magazine online, care poate fi accesata pe site-ul Card Cadou.

Astfel, in functie de valoarea cu care incarci cardul (100, 150 sau 250 de Lei), persoana apropiata are posibilitatea de a-si comanda produse sau servicii diferite, cum ar fi: accesorii pentru telefon, gadget-uri, produse de infrumusetare, lenjerie intima, electronice etc. Daca preferi alte valori ale cardului, nu este nicio problema. Acum poti combina valorile si comanda oricate carduri cadou iti doresti!

Precum se observa cu usurinta, nu exista motive pentru care sa nu apelezi la solutia eficienta care este un card cadou! Surprinde-i, asadar, pe cei apropiati cu ocazia sarbatorilor si demonstreaza-ti afectiunea cu ajutorul acestui cadou deosebit! In plus, le poti face o surpriza foarte placuta celor dragi, livrand cardul direct la resedinta lor sau la locul de munca. Exista un singur tip de card cadou, insa alegerile produselor ulterior comandate sunt nelimitate!