Anafi, din Grecia, găzduiește mai puțin de 300 de locuitori

La doar o oră de Santorini, Anafi se desfășoară pe 40 de kilometri pătrați și găzduiește mai puțin de 300 de locuitori, o densitate cu mult inferioară față de celebra sa vecină. Fără aeroport și fără drumuri principale, insula se laudă cu un scor de 92 din 100 pentru naturalețe, unul dintre cele mai mari din clasament.

Punctul de atracție al insulei este Kalamos, o stâncă ce se ridică la 460 de metri deasupra mării. În vârf,se află micul mănăstire Panagia Kalamiotissa, albă, cu priveliști de neuitat.

Plajele sunt, de asemenea, un punct forte: 38 de kilometri de coastă adăpostesc 19 plaje, cum ar fi Roukounas, Klisidi și Katsouni, acoperite cu nisip auriu și rareori aglomerate.

Salina, singura insulă italiană din clasament

Cele 10 insule din Europa unde încă domnește liniștea și turismul de masă nu a ajuns
Insula Salina. Sursa foto: Shutterstock

Singura insulă italiană din clasament, Salina, se remarcă prin frumusețea sa naturală și cultura locală. Insula își datorează numele lacurilor sărate folosite în trecut pentru extracția sării. Este cea mai verde dintre insulele Eoliene, acoperită de podgorii și terase cultivate cu capere, ce se întind până la marginea abruptă a mării.

În 1994, Salina a fost scena filmului Il Postino cu Massimo Troisi, iar farmecul cinematografic se îmbină perfect cu un turism familial, departe de agitația din Lipari sau Vulcano.

Ilha das Flores, un paradis al florilor

Insula Flores, din Portugalia, cea mai vestică insulă a Europei și parte a arhipelagului Azore, este un paradis al florilor. Hortensiile albastre împodobesc drumurile între lunile iunie și septembrie, iar cascadele care se prăbușesc de pe stânci vulcanice completează peisajul.

Accesibilă doar cu avionul sau cu feribotul, insula Flores este una dintre destinațiile mai puțin frecventate de turiști, păstrând o atmosferă autentică și liniștită.

Herm, din Insulele Canalului, este complet lipsită de automobile

Herm, o insulă de doar 1,3 kilometri pătrați, situată în apropierea insulei Guernsey, este complet lipsită de automobile. Tractoarele și vehiculele ATV sunt singurele mijloace de transport.

Cele 12 plaje ale insulei pot fi explorate pe jos în aproximativ două ore. Shell Beach, acoperită cu scoici, și Belvoir Bay sunt printre cele mai populare. Herm atrage iubitorii de natură, oferind activități precum mersul cu caiacul, yoga și artă.

La Gomera, Spania, opțiunea autentică pentru cei care doresc să exploreze Canarele departe de aglomerație

Parcul Național Garajonay domină insula La Gomera, cea mai mică dintre Insulele Canare.

Spre deosebire de Tenerife sau Gran Canaria, La Gomera, în Spania, rămâne o opțiune autentică pentru cei care doresc să exploreze Canarele departe de aglomerația turistică.

Mljet, în Croația, este acoperită în mare parte de păduri mediteraneene

Situată aproape de Dubrovnik, insula Mljet este acoperită în mare parte de păduri mediteraneene. Parcul Național Mljet, înființat în 1960, protejează regiunea vestică a insulei.

Cele 10 insule din Europa unde încă domnește liniștea și turismul de masă nu a ajuns
Sursa foto: Shutterstock

Legenda spune că Mljet a fost insula Ogigia din mitologia greacă, unde Ulise a fost ținut captiv de nimfa Calipso timp de șapte ani. Atracțiile principale includ cele două lacuri sărate de culoare smarald, preferatele fotografilor.

Milos, din Grecia, este cunoscută drept locul de descoperire al statuii Venus din Milo

Această insulă vulcanică din Ciclade este cunoscută drept locul de descoperire al statuii Venus din Milo, acum expusă la Louvre. Milos își dezvăluie frumusețea prin cele peste 70 de plaje, unde se îmbină stânci albe sculptate de vânt și apă, precum cele de la Sarakiniko, cu golfuri de nisip colorate.

Mai puțin vizitată decât Santorini sau Mykonos, insula Milos rămâne un secret bine păstrat al Cicladelor.

St Martin’s, insula complet pedestră

A treia insulă ca mărime din arhipelagul Scilly, St Martin’s, este complet pedestră, fără drumuri principale și aeroport. Doar 135 de locuitori trăiesc aici.

Încălzită de Curentul Golfului, insula beneficiază de aproximativ 1.700 de ore de soare anual, fiind una dintre cele mai însorite zone ale Regatului Unit. Insula găzduiește 12 plaje și un observator astronomic, unic în Scilly.

Insula Skye, cea mai mare zonă sălbatică din Scoția

Cele 10 insule din Europa unde încă domnește liniștea și turismul de masă nu a ajuns
Insula Skye. Sursa foto: Shutterstock

Cea mai mare zonă sălbatică din Scoția, insula Skye, este accesibilă printr-un singur pod care o leagă de continent. Cu o suprafață de peste 1.600 de kilometri pătrați, insula are doar 10.000 de locuitori.

Atracțiile includ creasta Trotternish, cu formațiuni geologice unice, și cascadele Mealt, care se prăbușesc direct în mare de la o înălțime de 55 metri. Cerul înstelat al insulei este unul dintre cele mai fotografiate peisaje.

Insula Vis, o fostă bază militară a Iugoslaviei

O fostă bază militară a Iugoslaviei, insula Vis din Croația a fost închisă pentru turiști până recent, păstrând o atmosferă autentică.

Satele de pescari, podgoriile și golfurile accesibile doar cu barca se îmbină cu faimoasa Peșteră Albastră de pe Biševo, o atracție populară pentru excursii de o zi.

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