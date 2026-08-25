Duminică dimineață, bărbatul, însoțit de o femeie, a urcat la bordul unui iaht evaluat la peste un milion de euro, care era ancorat într-un port din Mallorca. Fără a avea drept de utilizare sau permisiunea proprietarilor, cei doi au pornit pe mare, îndreptându-se către alte insule.

Ambarcațiunea aparține unei companii de charter naval, ai cărei reprezentanți au sesizat imediat lipsa vasului din dană și au alertat de urgență Garda Civilă. Ceea ce autorii faptei nu au luat în calcul a fost dotarea tehnică a ambarcațiunii de lux. Iahtul era echipat cu un sistem avansat de monitorizare prin GPS, transmisia de date rămânând activă chiar și după ce vasul a părăsit portul, relatează Antena 3 CNN.

Dispeceratul Gărzii Civile din Spania a mobilizat rapid două ambarcațiuni și un elicopter de intervenție pentru a bloca înaintarea vasului furat.

În ciuda încercărilor românului de a scăpa pe mare, forțele de ordine au reușit să încercuiască și să blocheze avansul ambarcațiunii, iar suspectul a fost încătușat fără ca vreo persoană să fie rănită în timpul acțiunii.

Bărbatul de 52 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri și urmează să fie prezentat în fața instanței de judecată din Spania cu propunere de arestare preventivă. Acesta este cercetat pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave și punerea în pericol a siguranței navigației. Iahtul de peste un milion de euro a fost securizat și readus în siguranță în port pentru a fi înapoiat proprietarilor.

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