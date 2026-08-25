După ce a susținut că strâmtoarea Ormuz a fost deminată, Trump a amenințat Iranul cu distrugerea ambarcațiunilor sale care vor amplasa noi mine.

„Iranul a fost avertizat că orice navă sau ambarcaţiune care va amplasa noi mine va fi distrusă imediat şi sistematic”, a transmis Trump într-o postare pe contul său de Truth Social.

„Există o politică de toleranţă zero privind amplasarea minelor, care este în vigoare şi se aplică pe deplin”, a insistat liderul republican de la Casa Albă.

Potrivit lui Trump, Forțele Spațiale ale SUA monitorizează această cale navigabilă strategică şi instalaţiile nucleare iraniene.

Pe de altă parte, ministrul de externe al Iranului s-a întâlnit marți cu omologul său din Oman pentru a stabili un acord-cadru cu privire la un coridor temporar de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Teheranului, acest acord-cadru prevede o operațiune de deminare pe această cale navigabilă strategică pentru comerțul global.

Ministrul de externe al Omanului, Badr al-Busaidi, a anunțat la rândul său, pe X, că speră „să anunțe în curând” un nou coridor de navigație, precum și „aranjamente practice pentru restabilirea siguranței navigației”.

Potrivit acestuia, orice „soluție permanentă” va trebui să se bazeze pe Memorandumul de la Islamabad, semnat între Teheran și Washington în iunie și care a eșuat între timp.

Iranul insistă ca Trump să continue pe calea Memorandumului de la Islamabad și amenință că va trece la „ofensivă” împotriva SUA dacă nu revine la acord în câteva săptămâni.

La rândul lui, Donald Trump a amenințat săptămâna trecută că va ordona bombardamente asupra Omanului dacă se va pune „în calea” unui acord cu privire la Ormuz.

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