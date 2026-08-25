CTP spune că se urmărește scoaterea României din UE

Gazetarul acuză actuala coaliție de lipsă de profesionalism și de inconștiență față de criza care ar putea lovi în următoarele luni. Mai mult, el susține că intenția reală a anumitor politicieni -cu bătaie către PSD- este să scoată România din Uniunea Europeană, fiind deranjați de refuzul oficialilor de la Bruxelles de a tolera jocurile politice interne și lipsa de integritate.

„Nu este vorba numai de opacitate, ei nu conștientizează ce se poate întâmpla foarte repede, în următoarele luni. Acești oameni politici nu sunt profesioniști. Ceea ce vor ei e să extragă România din UE. PSD și PNL au vrut să intrăm în UE, dar cu o condiție: să fie considerați șefi în România. «Noi suntem șefii, ne mai facem că vă dăm și vouă ce ne cereți, dar ne înțelegem și ne mențineți tot pe noi la putere.» Cu tristețe au constatat domnii de la PSD că Bruxelles-ul nu vrea să-i considere parteneri de dialog, ba mai mult, a vrut să instituie aici niște instituții care să lupte împotriva corupției.”

Poporul român are o înclinație spre dictatură, acuză CTP

„Poporul român are o înclinație care mă sperie spre dictatură. Nu are înclinație spre democrație. Eu nu știu dacă voi mai apuca o Românie care să aibă în fibra ei democrație. Cei mai mulți români sunt dispuși să renunțe la libertate, nu știu ce să facă cu ea. Vor să fie puși la masă, chiar dacă nu știu ce găsesc acolo”, a spus gazetarul.

Nicușor Dan nu a făcut nimic până acum ca președinte

Cristian Tudor Popescu a lansat un atac extrem de dur și la adresa președintelui României, acuzându-l de o lipsă totală de acțiune în timpul mandatului său. Într-o analiză tăioasă, CTP afirmă că șeful statului nu a făcut „chiar nimic” în această perioadă, devenind astfel „principalul agent de tragere a României în vechiul sistem”.

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