După succesul primului concert , „The Jazzy Jo Experience” din 8 mai 2026, un spectacol de jazz cu influențe pop, funk și R&B , seria continuă vineri, 29 mai 2026, cu o serată de operă și lieduri vieneze, susținută de soprana Noemi Onucu, baritonul David Năoian și pianistul Ioan-Dragoș Dimitriu. Concertul va avea loc începând cu orele 19.00, într-un cadru arhitectural emblematic al Capitalei.

La organizarea seriei contribuie pianistul și managerul cultural Ioan-Dragoș Dimitriu, reprezentant al Blauer Mozart Company, aducând o viziune artistică ce îmbină excelența muzicală cu impactul social.

„Credem că experiențele culturale ne fac mai buni. Prin această serie de concerte, invităm oamenii să se bucure de experiența unui concert live într-o locație premium, făcând în același timp un bine celor aflați în suferință.” — Alina Pătrăhău, Președinte și Fondator, Asociația Dăruiește Aripi.

Despre Asociația Dăruiește Aripi

Înființată în 2013, Dăruiește Aripi este o organizație non-profit de utilitate publică și partenerul strategic al Societății Române de Onco-Hematologie Pediatrică, alături de care dezvoltă programe inovatoare în oncologia pediatrică din România.

Recunoscută la nivel național și internațional, organizația are ca misiune contribuția la creșterea ratei de supraviețuire și a calității vieții copiilor cu cancer din țara noastră.

