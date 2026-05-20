Femeia fusese reținută de polițiști marți, 19 mai, după ce anchetatorii Serviciului de Investigații Criminale Timiș s-au sesizat din oficiu cu privire la existența unui complice intern.

Potrivit probatoriului, în perioada aprilie – mai 2025, aceasta a furnizat infractorilor informații confidențiale și vitale despre logistica oficiului poștal.

Filmul unui jaf ca în filme

Lovitura de proporții a avut loc în noaptea de 30 spre 31 mai 2025, în intervalul orar 01:00 – 03:00, la Oficiul Poștal Timișoara 1, situat pe Bulevardul Revoluției.

Planul atacatorilor a fost minuțios pregătit, aceștia folosind echipamente tehnologice de ultimă generație. Doi dintre bărbați au pătruns în sediu după ce au forțat ușa de acces, au distrus ușa casieriei și au dislocat fereastra acesteia.

Au sustras 16 saci care conțineau suma exactă de 9.470.000 de lei (bani destinați plății pensiilor), dar și unitatea DVR pe care se stocau înregistrările camerelor de supraveghere.

Pentru a nu fi prinși, hoții au modificat orientarea camerelor video externe și au bruiat complet sistemul de alarmă cu dispozitive speciale.

Aceste aparate, precum și transportul la fața locului, au fost asigurate de un al treilea complice, care a rămas afară pentru a supraveghea zona.

Prinderea autorilor furtului

Deși lovitura părea perfectă, evadarea s-a transformat rapid într-un eșec pentru liderul grupului. În jurul orei 03:00, imediat după jaf, acesta a plecat la volanul unei autoutilitare Fiat Doblo, pe care montase plăcuțe de înmatriculare false.

Polițiștii timișoreni l-au interceptat și l-au blocat în trafic pe strada Anton Seiller, prinzându-l în flagrant delict cu întreaga pradă.

Datorită intervenției rapide a poliției din dimineața jafului, prejudiciul de 9,47 milioane de lei a fost recuperat în totalitate.

În timp ce primul suspect a fost trimis în judecată încă din luna august 2025, ceilalți doi complici reușiseră inițial să fugă din țară, fiind trimiși în judecată în lipsă.

Fugarii nu au rămas însă mult timp în libertate: anchetatorii au reușit să îi identifice, să îi captureze și să îi aresteze preventiv succesiv, în lunile octombrie 2025 și ianuarie 2026.

Prin prinderea și punerea sub acuzare a angajatei poștale în mai 2026, procurorii de pe lângă Tribunalul Timiș consideră că au închis cercul celor care au participat la organizarea unuia dintre cele mai mari jafuri din istoria recentă a orașului.

Toți cei implicați sunt acuzați de furt calificat și complicitate la furt calificat cu consecințe deosebit de grave.