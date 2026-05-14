Fundația Super: 14 milioane de euro investiți în șah, pentru că lumea are nevoie de oameni care gândesc cu mai mulți pași înainte


Bucureștiul își reconfirmă locul între marile capitale internaționale ale șahului, găzduind prima etapă clasică a Grand Chess Tour 2026. Deschiderea oficială a avut loc pe 13 mai, printr-o ceremonie la sediul Băncii Naționale a României, cu rundele de joc începând pe 14 mai. Super Chess Classic România reunește 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii pentru nouă runde de șah clasic, cu premii totale de 475.000$. Este a doua etapă a sezonului Grand Chess Tour 2026, după Super Rapid & Blitz Poland, de la Varșovia, și precede Super Rapid & Blitz Croatia, de la Zagreb.

Pe scena ceremoniei de deschidere s-au aflat cei 10 Mari Maeștri ai competiției, Garry Kasparov, mare maestru internațional de șah și co-fondatorul Grand Chess Tour, Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, Hans-Holger Albrecht, Președintele Consiliului de Administrație Super Technologies, Vlad Ardeleanu, Președintele Federației Române de Șah și Mihai Covaliu, Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Evenimentul a fost organizat de Fundația Super, condusă de Augusta Dragic și principalul motor al prezenței Grand Chess Tour în România.

Garry Kasparov și Mugur Isărescu au dat startul Super Chess Classic România 2026

„În ultimii șapte ani, Fundația Super a investit 14 milioane de euro într-un efort strategic de promovare a șahului în Europa și în America Latină. Investim în șah pentru că avem încredere în ceea ce construiește, avem încredere în oameni și în comunități deopotrivă. Abilitățile pe care acest joc le implică: răbdare, concentrare, capacitatea de a gândi strategic, sunt calități de care lumea are nevoie, acum, mai mult ca oricând.

Din 2019, suntem partener și sponsor principal al Grand Chess Tour, aducând cei mai buni jucători din lume în capitalele României, Poloniei, Croației și, de asemenea, în Brazilia. Acest angajament ferm a contribuit la ceva de care suntem foarte mândri. Și suntem, de asemenea, foarte bucuroși și mândri că România este recunoscută astăzi drept una dintre capitalele șahului în Europa”, a declarat Hans-Holger Albrecht, Preşedintele Consiliului de Administrație al Super Technologies.


Momentul artistic al serii a adus pe scenă un material inedit, conceput special pentru Super Chess Classic România 2026, pentru a celebra două legende românești: Nadia Comăneci și Constantin Brâncuși. Anul acesta marchează două aniversări de excepție – 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, obținut la Montreal în 1976, și 150 de ani de la nașterea sculptorului care a redefinit arta modernă. Firul vizual al filmului leagă cele două universuri de trofeul turneului, inspirat din Coloana Infinitului, un simbol al perfecțiunii și al aspirației fără limite, valori pe care șahul de performanță le împarte cu sportul și cu arta. Ceremonia a inclus și un mesaj video al Nadiei Comăneci, transmis direct publicului prezent în sală.

„A găzdui Grand Chess Tour nu e doar o onoare, e și o responsabilitate față de tradiția șahistă pe care o purtăm cu mândrie. În calitate de președinte de onoare al Federației Române de Șah, pot spune că este un privilegiu aparte să-i văd la aceeași masă pe marii maeștri ai lumii și pe tinerii care își construiesc acum drumul în acest sport. Nu știu dacă există imagine mai bună pentru ceea ce poate face șahul și pentru ceea ce înseamnă pentru România o tradiție pe care o ducem mai departe cu fiecare astfel de turneu”, a afirmat Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Prima mutare ceremonială care a anunțat oficial startul Super Chess Classic România 2026 a fost făcută de Garry Kasparov și Mugur Isărescu, în atenția tuturor participanților la eveniment.

„Oamenii spun că este „doar un alt turneu”, dar este foarte important că avem acest eveniment, care continuă să crească. Una dintre preocupările pe care le auzeam când eram copil – Bobby Fischer era cel care aducea acest lucru în discuție – este că șahul nu a avut niciodată premii decente. În fiecare an aducem îmbunătățiri, dar acum am făcut îmbunătățirea supremă: turneul are loc în sediul Băncii Naționale a României. Cred că este un semn foarte bun. Mulțumiri speciale lui Sacha și Augusta Dragic, deoarece fără ei, Grand Chess Tour nu ar fi ceea ce este astăzi. Este meritul contribuției lor foarte generoase și al viziunii lor. Popularitatea jocului crește și voi fi foarte fericit să repet multe dintre aceste lucruri peste două luni la Zagreb, când vom continua această tradiție minunată”, a declarat Garry Kasparov, co-fondatorul Grand Chess Tour. 

Lineup-ul de la București aduce față în față 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii:

  • Javokhir Sindarov (Uzbekistan) – câștigătorul Turneului Candidaților 2026 
  • Fabiano Caruana (SUA) – campionul en-titre GCT, cu al treilea cel mai mare rating din istorie (2795) și campion american de 5 ori 
  • Anish Giri (Olanda) – câștigătorul FIDE Grand Swiss 2025 din Samarkand, calificat astfel la Turneul Candidaților 2026 
  • Vincent Keymer (Germania) – locul 4 mondial, considerat cel mai mare talent occidental al generației sale 
  • Alireza Firouzja (Franța), Wesley So (SUA), Praggnanandhaa Rameshbabu (India) și campionul en-titre Super Chess Classic România, Maxime Vachier-Lagrave (Franța), Jorden van Foreest (Olanda) 
  • Bogdan-Daniel Deac (România) – wildcard local 


„Zece jucători de elită, un turneu round-robin, nouă runde, o partidă pe zi, ore de concentrare, pregătire, presiune și creativitate. Aceasta este șahul în forma lui cea mai pură și cea mai serioasă. Iar pentru România, găzduirea acestui eveniment înseamnă mai mult decât un privilegiu. Acest moment certifică faptul că România poate găzdui șah la cel mai înalt standard internațional. Și demonstrează că șahul aici nu este doar o frumoasă tradiție, ci devine un proiect național. Iar aceasta este adevărata ambiție a Federației Române de Șah astăzi: să construim un ecosistem complet al șahului. Prin programul național „Educație prin șah”, vrem să aducem șahul mai aproape de tineri, nu doar ca sport, ci ca instrument de gândire, concentrare, memorie, logică, răbdare, control emoțional, capacitate de decizie,” a spus Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah.

Pe tot parcursul competiției (14–23 mai), partidele încep la orele 16:00 și se încheie în jurul orelor 21.00, excepție făcând ultima zi, când finala competiției începe la orele 14:00. 

Deschiderea fiecărei zile competiționale se va face printr-o primă mutare făcută de invitați speciali, sportivi, oficiali și diverse personalități ale vieții publice din România. În cea dintâi rundă a turneului de șah prima mutare îi va reveni lui Garry Kasparov, co-fondatorul Grand Chess Tour și cel mai mare jucător de șah din toate timpurile.

În 2026, Super Chess Classic România 2026 merge și mai departe în misiunea sa de a face șahul accesibil. Invitațiile la eveniment sunt gratuite, iar biletele sunt disponibile pe site-ul oficial al Federației Române de Șah, oferind publicului larg șansa de a urmări în direct partide jucate de cei mai buni șahiști ai lumii. În plus, participanții vor avea parte de o experiență unică: accesul în muzeul Băncii Naționale a României, un spațiu care nu este deschis publicului în mod obișnuit. Vârstă minimă pentru participare este de 5 ani, cu mențiunea că trebuie menținută liniștea în sala de concurs.

Mai multe informații și ultimele noutăți despre evenimentele Grand Chess Tour pot fi găsite pe site-urile oficiale www.super.xyz, www.superchess.xyz și www.grandchesstour.org, precum și pe paginile de social media ale Fundației Super și GCT.

Parteneri media: Antena 1, Antena 3, Prima TV, Prima Sport, GSP.ro, Fanatik.ro, KISS FM

Parteneri comunicare: Porter Novelli România, AMICOM Consulting & Strategy

Despre Grand Chess Tour (GCT)

GCT este un circuit de șah internațional, care aliniază cei mai buni jucători ai lumii. Legendarul Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari “ambasadori” ai șahului în lume, a inspirat crearea Grand Chess Tour și a contribuit, totodată, la consolidarea parteneriatului dintre organizatori. Pentru mai multe informații, puteți vizita grandchesstour.org.

Despre Fundația Super

Fondată în 2019, Fundația Super a făcut din șah una dintre inițiativele sale prioritare, organizând primul turneu din cadrul Grand Chess Tour (GCT) la București. Totodată, Fundația s-a angajat să transforme GCT într-o tradiție pentru comunitățile de șah din România, Polonia, Croația și Brazilia. Pentru mai multe informații, puteți vizita www.super.xyz.

Despre Saint Louis Chess Club

Este o organizație non-profit a cărei misiune este ca șahul să fie parte integrantă din comunitate. Astfel, clubul oferă spațiu pentru diverse turnee și competiții locale, cât și cursuri de perfecționare a șahului, lecții pentru începători și prelegeri speciale.

Saint Louis Chess Club susține programele de șah care există deja în școlile din zonă, încurajând totodată dezvoltarea de noi programe în școală și după școală. Pentru mai multe informații, puteți vizita saintlouischessclub.org.

