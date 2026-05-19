O pereche de gemeni identici și o tripleți în aceeași clasă? La cea mai mică grupă de grădiniță de la școala Sint-Pieters din Adinkerke, Belgia, acest lucru a devenit realitate, potrivit De Telegraaf. Situația provoacă, evident, confuzie, după cum a povestit educatoarea Chelsea Gesquiere.

Cei mai mari, o pereche de gemeni, sunt în prima grupă de grădiniță de la școala Sint-Pieters încă de la începutul acestui an școlar. Săptămâna aceasta li s-au alăturat cei trei frățiori ai lor care au trecut de la grupa de acomodare (creșă).

Între gemeni și tripleți este o diferență de vârstă de un an și patru luni. Cei doi mai mari vor trece deja în grupa mijlocie în următorul an școlar. Până atunci însă, această componență neobișnuită a familiei aduce provocări suplimentare în clasă.

Asta pentru că părinții îi îmbracă pe cei cinci frățiori complet identic. Toți au ghiozdane la fel, aceleași geci, iar pe dedesubt poartă bluze identice. În plus, toți poartă ochelari, iar numele seamănă și ele izbitor: Quinsley, Kyriani, Levany, Miley și Daynely.

Pentru educatoarea Chelsea, care ea însăși a învățat în trecut la școala Sint-Pieters, iar acum îi îndrumă pe copii, nu este întotdeauna ușor să-i deosebească pe cei cinci frățiori. „Este un moment unic să-i am pe toți cei cinci frați pentru încă o lună și jumătate”, spune ea. „Nu este întotdeauna ușor să-i deosebesc. Dar dacă greșesc, copiii mă corectează imediat. Din fericire, toți sunt foarte cuminți.”

