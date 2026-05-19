Cunoscut odată drept „rușinea Italiei”, Matera, situat pe un vârf stâncos în sudul regiunii Basilicata, s-a transformat într-o destinație turistică de lux. În zona numită Sassi se află o colecție impresionantă de locuințe săpate în stâncă, care oferă acum un refugiu liniștit, încărcat de istorie.

Potrivit sursei citate, acestea au fost evacuate în anii 50 de către guvernul italian, fiind considerate mahalale din cauza condițiilor precare de trai.

Mii de locuitori au fost mutați în locuințe moderne, iar prim-ministrul de atunci, Alcide De Gasperi, a numit Matera o „rușine națională”. Zona era lipsită de electricitate și canalizare și se confrunta cu o sărăcie extremă.

Un fost locuitor al orașului a descris condițiile de trai drept „brutale”, adăugând: „Familii de nouă sau zece copii dormeau lângă catâri și porci”.

Luigi Plasmati, care avea 89 de ani în momentul interviului, a spus: „Muream de foame”. Astăzi, însă, situația este complet schimbată. Numeroase cazări de tip Airbnb în stil peșteră sunt evaluate ca fiind „excepționale” de către turiști.

Matera se întinde pe două districte ale zonei Sassi, iar orașul oferă o priveliște de basm. Un turist care a stat la Pietragialla, o locație ce oferă o vedere spectaculoasă asupra orașului, a descris experiența drept „incredibilă”.

„Sunt fără cuvinte despre cât de bine ne-am simțit. Camera este fantastică. Baia este cea mai bună pe care am văzut-o vreodată, iar cada este din altă lume. Dar cel mai incredibil lucru este liniștea”, a scris vizitatorul pe TripAdvisor.

El a adăugat că somnul a fost „pur”, datorită întunericului complet al peșterii, care „nu are ferestre”. De asemenea, micul dejun, pregătit cu o seară înainte, includea fructe proaspete, sucuri, marmelade, pâine locală proaspătă, migdale și lapte de migdale.

„Odată ce părăsești camera, ai în față centrul orașului. Arată ca un basm. Pietragialla este o experiență care trebuie trăită cel puțin o dată în viață”, a concluzionat turistul.

Zona Sassi oferă și obiective culturale, cum ar fi Casa Peșteră, un muzeu care ilustrează viața țăranilor din urmă cu doar câteva decenii. Tot aici se află biserici săpate în stâncă, datând din secolul al XIII-lea. Una dintre cele mai apreciate este St. Lucia alle Malve, o biserică catolică renumită pentru mozaicurile sale vechi de sute de ani.

