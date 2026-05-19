Unde te trimite Perplexity vara asta?

Inițial, la fel ca ChatGPT, Gemini și Claude, Perplexity mi-a oferit o listă lungă cu destinații populare printre români anul acesta, dar când l-am pus să aleagă una singură, a decis că varianta corectă pentru vara anului 2026 ar fi Creta, o destinație nouă până acum, dat fiind faptul că două AI-uri au ales Muntenegru, și unul Slovenia.

AI-ul Perplexity a explicat că a ales destinația de vacanță deoarece are plaje spectaculoase, mâncare foarte bună, suficient de multe locuri de explorat ca să nu te plictisești și oferte bune de sejur în iunie, iulie și august.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Tot ce crede Perplexity că trebuie să știi despre Creta

Potrivit răspunsurilor lui Perplexity, Creta este „o alegere foarte bună dacă vrei o vacanță care să combine plaja cu istorie, natură și mâncare bună. Insula e cunoscută pentru climă mediteraneană, veri calde, multe zile însorite și o mulțime de opțiuni de activități, de la relaxare la excursii mai aventuroase”.

În plus, instrumentul AI a realizat și o listă cu tot ce poți face în Creta:

Plaje de top: Balos, Elafonisi și Vai sunt printre cele mai cunoscute, fiecare cu peisaj diferit și apă foarte limpede.

Orașe frumoase: Chania și Rethymno au porturi vechi, cartiere venețiene și atmosferă bună de plimbare seara.

Istorie și cultură: Palatul Knossos și Muzeul Arheologic din Heraklion sunt esențiale dacă vrei să înțelegi civilizația minoică.

Natură și drumeții: Cheile Samaria sunt una dintre cele mai faimoase excursii din insulă, iar zona muntoasă Lefka Ori oferă trasee și panorame spectaculoase.

Sate și experiențe locale: poți merge în Agios Nikolaos, Elounda sau Plaka pentru atmosferă mai liniștită și mese tradiționale.

Cum te trimite Perplexity până în Creta

În ceea ce privește transportul, Perplexity sfătuiește direct ca turiștii să aleagă zborul direct spre Heraklion, descrisă de AI ca fiind „cea mai simplă și rapidă variantă pentru Creta”. Perplexity a adăugat că „în 2026 apar oferte directe de la Wizz Air și AEGEAN, cu durată de aproximativ o oră și 55 de minute”.

În plus, Perplexity sfătuiește că dacă vrei să explorezi mai mult, „poți lua zbor dus-întors pe Heraklion și să închiriezi mașină în insulă”.

Unde consideră Perplexity că găsești cea mai bună cazare

În ceea ce privește cazarea, Perplexity recomandă să alegi Chania sau Rethymno, explicând că „Chania e mai frumoasă și mai de vacanță, iar Rethymno e foarte echilibrată: ai plajă bună, oraș vechi plăcut și acces ok spre restul insulei”.

În plus, în comparație cu ChatGPT sau Claude, Perplexity nu a oferit singur variante efective de cazare, ci doar recomandări de zone. După ce i-am cerut separat acest lucru, Perplexity a recomandat Creta Royal Hotel, în zona Rethymno, Paralos Irini Mare, în Agia Galini sau Eva Mare Hotel & Suites – Adults Only în Agia Pelagia.

Itinerarul pentru Creta, creat de Perplexity

După ce am stabilit destinația și cazarea, a venit momentul unui itinerar. Am ales un sejur de 7 zile. Iată ce a propus Perplexity:

2 zile în Chania și împrejurimi.

1 zi la Balos sau Elafonisi.

1 zi la Knossos și Heraklion.

1 zi în Rethymno.

1 zi pentru Samaria sau o excursie montană.

1 zi de relaxare pe plajă, mâncare locală și un sat tradițional.

În plus, Perplexity a recomandat că în Creta „merită să mănânci preparate locale și să încerci tavernele mici, pentru că bucătăria cretană e parte importantă din experiență”.

Prețurile din Creta, după explicațiile Perplexity

Așa cum au făcut și ChatGPT, Gemini și Claude, Perplexity a realizat o defalcare completă a costurilor, însă nu a adăugat un tabel sau toate informațiile disponibile până acum în discuțiile cu alte instrumente AI.

Discuția referitoare la buget, redată integral:

1)Drumul

Pentru zborul București–Creta, ai oferte care încep de la aproximativ 157 lei pe Wizz Air pentru Heraklion, iar alte căutări arată bilete dus-întors de la circa 849 lei și medie în jur de 925 lei.

Dacă vrei o estimare sigură, eu aș pune în buget 900–1.400 lei / 2 persoane pentru zbor, ca să nu te bazezi pe tariful minim absolut.

2) Cazarea

Pe Creta, pentru o săptămână, apar exemple de pachete de la aproximativ 294–329 € camera dublă pentru 7 nopți, iar sejururile de 7 nopți în Creta pornesc și de la 669 € / persoană în pachete cu zbor inclus.

Ca buget practic, eu aș calcula:

economic: 1.200–1.800 lei

mediu: 1.800–3.200 lei

mai bun / resort: 3.500 lei+

3) Cheltuieli zilnice

În Grecia, cheltuielile zilnice medii sunt estimate la 70–120 € pe zi pentru confort, iar pentru buget redus poți coborî la 50–60 € pe zi; un prânz într-o tavernă costă în jur de 10–15 €, iar o cină mai bună poate fi 20–30 € de persoană.

Pentru Creta, un buget realist pentru 2 persoane / zi este:

low-cost: 250–350 lei/zi

normal: 400–650 lei/zi

confort: 700 lei+/zi

4) Calcul complet

Pentru o vacanță de 7 nopți / 2 persoane, eu aș merge pe aceste totaluri:

Buget minim realist: 1.900–2.800 lei

Buget confortabil: 3.500–5.500 lei

Buget bun cu mese la taverne și puțin răsfăț: 6.000 lei+

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE