Unde te trimite Perplexity vara asta?

Inițial, la fel ca ChatGPT, Gemini și Claude, Perplexity mi-a oferit o listă lungă cu destinații populare printre români anul acesta, dar când l-am pus să aleagă una singură, a decis că varianta corectă pentru vara anului 2026 ar fi Creta, o destinație nouă până acum, dat fiind faptul că două AI-uri au ales Muntenegru, și unul Slovenia.

AI-ul Perplexity a explicat că a ales destinația de vacanță deoarece are plaje spectaculoase, mâncare foarte bună, suficient de multe locuri de explorat ca să nu te plictisești și oferte bune de sejur în iunie, iulie și august.

Cutremur major de 5,7 grade în Grecia. Foto: HeptaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Tot ce crede Perplexity că trebuie să știi despre Creta

Potrivit răspunsurilor lui Perplexity, Creta este „o alegere foarte bună dacă vrei o vacanță care să combine plaja cu istorie, natură și mâncare bună. Insula e cunoscută pentru climă mediteraneană, veri calde, multe zile însorite și o mulțime de opțiuni de activități, de la relaxare la excursii mai aventuroase”.

În plus, instrumentul AI a realizat și o listă cu tot ce poți face în Creta:

  • Plaje de top: Balos, Elafonisi și Vai sunt printre cele mai cunoscute, fiecare cu peisaj diferit și apă foarte limpede.
  • Orașe frumoase: Chania și Rethymno au porturi vechi, cartiere venețiene și atmosferă bună de plimbare seara.
  • Istorie și cultură: Palatul Knossos și Muzeul Arheologic din Heraklion sunt esențiale dacă vrei să înțelegi civilizația minoică.
  • Natură și drumeții: Cheile Samaria sunt una dintre cele mai faimoase excursii din insulă, iar zona muntoasă Lefka Ori oferă trasee și panorame spectaculoase.
  • Sate și experiențe locale: poți merge în Agios Nikolaos, Elounda sau Plaka pentru atmosferă mai liniștită și mese tradiționale.

Cum te trimite Perplexity până în Creta

În ceea ce privește transportul, Perplexity sfătuiește direct ca turiștii să aleagă zborul direct spre Heraklion, descrisă de AI ca fiind „cea mai simplă și rapidă variantă pentru Creta”. Perplexity a adăugat că „în 2026 apar oferte directe de la Wizz Air și AEGEAN, cu durată de aproximativ o oră și 55 de minute”.

În plus, Perplexity sfătuiește că dacă vrei să explorezi mai mult, „poți lua zbor dus-întors pe Heraklion și să închiriezi mașină în insulă”.

Unde consideră Perplexity că găsești cea mai bună cazare

În ceea ce privește cazarea, Perplexity recomandă să alegi Chania sau Rethymno, explicând că „Chania e mai frumoasă și mai de vacanță, iar Rethymno e foarte echilibrată: ai plajă bună, oraș vechi plăcut și acces ok spre restul insulei”.

În plus, în comparație cu ChatGPT sau Claude, Perplexity nu a oferit singur variante efective de cazare, ci doar recomandări de zone. După ce i-am cerut separat acest lucru, Perplexity a recomandat Creta Royal Hotel, în zona Rethymno, Paralos Irini Mare, în Agia Galini sau Eva Mare Hotel & Suites – Adults Only în Agia Pelagia.

Itinerarul pentru Creta, creat de Perplexity

După ce am stabilit destinația și cazarea, a venit momentul unui itinerar. Am ales un sejur de 7 zile. Iată ce a propus Perplexity:

  • 2 zile în Chania și împrejurimi.
  • 1 zi la Balos sau Elafonisi.
  • 1 zi la Knossos și Heraklion.
  • 1 zi în Rethymno.
  • 1 zi pentru Samaria sau o excursie montană.
  • 1 zi de relaxare pe plajă, mâncare locală și un sat tradițional.

În plus, Perplexity a recomandat că în Creta „merită să mănânci preparate locale și să încerci tavernele mici, pentru că bucătăria cretană e parte importantă din experiență”.

Prețurile din Creta, după explicațiile Perplexity

Așa cum au făcut și ChatGPT, Gemini și Claude, Perplexity a realizat o defalcare completă a costurilor, însă nu a adăugat un tabel sau toate informațiile disponibile până acum în discuțiile cu alte instrumente AI.

Discuția referitoare la buget, redată integral:

1)Drumul
Pentru zborul București–Creta, ai oferte care încep de la aproximativ 157 lei pe Wizz Air pentru Heraklion, iar alte căutări arată bilete dus-întors de la circa 849 lei și medie în jur de 925 lei.

Dacă vrei o estimare sigură, eu aș pune în buget 900–1.400 lei / 2 persoane pentru zbor, ca să nu te bazezi pe tariful minim absolut.

2) Cazarea
Pe Creta, pentru o săptămână, apar exemple de pachete de la aproximativ 294–329 € camera dublă pentru 7 nopți, iar sejururile de 7 nopți în Creta pornesc și de la 669 € / persoană în pachete cu zbor inclus.

Ca buget practic, eu aș calcula:

  • economic: 1.200–1.800 lei
  • mediu: 1.800–3.200 lei
  • mai bun / resort: 3.500 lei+

3) Cheltuieli zilnice
În Grecia, cheltuielile zilnice medii sunt estimate la 70–120 € pe zi pentru confort, iar pentru buget redus poți coborî la 50–60 € pe zi; un prânz într-o tavernă costă în jur de 10–15 €, iar o cină mai bună poate fi 20–30 € de persoană.

Pentru Creta, un buget realist pentru 2 persoane / zi este:

  • low-cost: 250–350 lei/zi
  • normal: 400–650 lei/zi
  • confort: 700 lei+/zi

4) Calcul complet
Pentru o vacanță de 7 nopți / 2 persoane, eu aș merge pe aceste totaluri:

  • Buget minim realist: 1.900–2.800 lei
  • Buget confortabil: 3.500–5.500 lei
  • Buget bun cu mese la taverne și puțin răsfăț: 6.000 lei+
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Viva.ro
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.RO
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Răsturnare de situație la PRO TV! Ce a făcut Dumbo cu cei 150.000 € imediat după ce a câștigat finala „Desafio”
Tvmania.ro
Răsturnare de situație la PRO TV! Ce a făcut Dumbo cu cei 150.000 € imediat după ce a câștigat finala „Desafio”

Alte știri

Situație de urgență la Ministerul Sănătății, înaintea negocierilor finale de la Bruxelles cu șefa PNRR. România mai are de atras 10 miliarde de euro
Știri România 23:30
Situație de urgență la Ministerul Sănătății, înaintea negocierilor finale de la Bruxelles cu șefa PNRR. România mai are de atras 10 miliarde de euro
Programul Rabla continuă în 2026 cu un buget majorat cu 100 de milioane de lei: „Are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie”
Știri România 22:45
Programul Rabla continuă în 2026 cu un buget majorat cu 100 de milioane de lei: „Are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie”
Parteneri
Eşec pentru Kremlin la Beijing: Putin a plecat fără acordul vital pentru gazele rusești și a anulat conferința de presă
Adevarul.ro
Eşec pentru Kremlin la Beijing: Putin a plecat fără acordul vital pentru gazele rusești și a anulat conferința de presă
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

5 Știri by Libertatea- Monden. A sabotat sau nu Republica Moldova România la Eurovision 2026?/ Care au fost marii absenți de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea?
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea- Monden. A sabotat sau nu Republica Moldova România la Eurovision 2026?/ Care au fost marii absenți de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea?
Câți bani a primit Vladimir Drăghia de la PRO TV pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Sumă mai mare decât a lui Valentin Tănase
Stiri Mondene 17:04
Câți bani a primit Vladimir Drăghia de la PRO TV pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Sumă mai mare decât a lui Valentin Tănase
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
ObservatorNews.ro
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Mediafax.ro
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Mediafax.ro
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Octav, un tată și cunoscut om de afaceri din Galați, s-a stins la doar 39 de ani: „Timpul nu a fost de partea ta”
KanalD.ro
Octav, un tată și cunoscut om de afaceri din Galați, s-a stins la doar 39 de ani: „Timpul nu a fost de partea ta”

Politic

Gelu Voican Voiculescu și-a dat în judecată propria fiică după ce i-a vândut fictiv un conac și ea l-a vândut mai departe
Politică 22:44
Gelu Voican Voiculescu și-a dat în judecată propria fiică după ce i-a vândut fictiv un conac și ea l-a vândut mai departe
Ilie Bolojan a explicat de ce a exclus un prim-vicepreședinte PNL de la consultările cu Nicușor Dan: „Este regula bunului simț”
Politică 22:15
Ilie Bolojan a explicat de ce a exclus un prim-vicepreședinte PNL de la consultările cu Nicușor Dan: „Este regula bunului simț”
Parteneri
Iașul imobiliar, prins între prețuri tot mai mari și cumpărători tot mai prudenți. Cum arată piața rezidențială în 2026?
ZiaruldeIasi.ro
Iașul imobiliar, prins între prețuri tot mai mari și cumpărători tot mai prudenți. Cum arată piața rezidențială în 2026?
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii
Fanatik.ro
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)