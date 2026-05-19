Moscova inventează acuzații pentru a-și legitima posibile acte ostile viitoare

Serghei Narîșkin, șeful SVR, susține că a primit informații precum că Letonia ar urma să fie folosită de Ucraina ca rampă de atacuri cu drone asupra Rusiei, relatează The Moscow Times.

Șeful SVR enumeră cinci baze militare letone care ar găzdui deja personal al Forței ucrainene de Sisteme Fără Pilot, dar nu aduce dovezi.

Narîșkin acuză apoi Letonia de „complicitate” cu Ucraina și o amenință efectiv cu o agresiune militară camuflată sub termenul „represalii”, chiar dacă este membră NATO. „Coordonatele centrelor decizionale de pe teritoriul leton sunt bine cunoscute”, susține el.

Kremlinul își intensifică războiul informațional împotriva țărilor baltice

Această amenințare vine la câteva zile după ce liderul rus Vladimir Putin a semnat o lege prin care își arogă un așa-zis „drept” de a lansa „operațiuni militare” sub pretextul protejării rușilor din străinătate.

Cele trei țări baltice – Estonia, Letonia și Lituania – au fost avertizate în mod explicit în Duma de Stat în timpul adoptării acestei legi, în contextul în care Kremlinul duce o propagandă intensă pentru legitimarea unui război împotriva NATO.

În plus, intervenția publică a lui Narîșkin vine pe fondul unor tentative ale Moscovei de a stârni animozitate între Letonia și Ucraina prin devierea unor drone ucrainene prin mijloace de război electronic către țările baltice.

O dronă ucraineană deviată de Rusia a căzut recent într-un rezervor de petrol din estul Letoniei și a provocat un incendiu. Ca urmare a acestui incident, coaliția guvernamentală din țara baltică s-a destrămat, iar premierul Evika Silina și-a dat demisia. Letonia și Ucraina au decis să cooopereze pentru a preveni astfel de incidente, iar regimul de la Moscova încearcă să prezinte această coordonare de apărare ca un act ostil la adresa Rusiei.

Letonia respinge minciunile regimului de la Moscova

În ceea ce privește acuzația lui Narîșkin, ministrul leton de Externe a denunțat o „minciună”. „Realitate: Letonia NU oferă spațiu aerian pentru atacuri asupra Rusiei. Acest lucru a fost explicat deja reprezentanților ruși”, a declarat Baiba Braže.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a subliniat, de asemenea, că „Rusia minte” în această privință.

Deși Rusia nu este atacată cu drone dinspre teritoriile țărilor baltice, regimul de la Moscova insistă cu războiul său informațional de creare a unui fals pretext atât pentru legitimarea unei agresiuni militare împtriva unei țări membre NATO, cât și pentru provocarea opiniei publice. Secretarul general al Consiliului de Securitate din Rusia, Serghei Șoigu, a amenințat la rândul lui statele baltice că regimul de la Moscova are pretinsul „drept la autoapărare” în fața atacurilor cu drone asupra teritoriului rus.

Războiul informațional al Rusiei funcționează adesea în mod coordonat

Ministerul rus de Externe a emis, de asemenea, un „avertisment special” la adresa țărilor baltice pe motiv că ar facilita atacurile cu drone ucrainene.

Toate aceste acuzații au fost distribuite pe larg pe rețelele de troli și de propagandiștii Moscovei.

Estonia, Letonia și Lituania au respins aceste acuzații într-o declarație comună și au subliniat că dronele ucrainene zboară pe teritoriile lor din cauza faptului că Rusia le deviază prin mijloace de război electronic. Ministerul leton de Externe a subliniat că războiul agresiv al Moscovei creează riscul producerii unor incidente de securitate similare în întreaga regiune.

Marți, un avion F-16 românesc a doborât în Estonia, țară membă NATO, o dronă ucraineană care a fost deviată pe teritoriul țării baltice de către mijloacele de război electronic ale Rusiei. Pilotul militar român care a reușit să doboare drona respectivă este căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru. Acesta se afla într-o misiune de poliție aeriană în Lituania la bordul unui avion de vânătoare F-16 românesc, moment în care a interceptat, angajat și pus la pământ ținta care intrase în spațiul aerian al Estoniei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE