Deschide primul magazin în Oradea – 17 iunie 2026 ! 

Și cel de-al optulea magazin la nivel național ! 

La Cocos continuă consolidarea aprovizionării locale și impulsionarea  creșterii economice regionale ! 

La Cocoș, retailerul românesc de succes din segmentul hypercash, își consolidează prezența  la nivel național prin deschiderea unui nou magazin în Oradea, pe Str. Suișului, Nr. 10.  Inaugurarea are loc pe 17 iunie 2026, începând cu ora 9:00, și aduce în atenția clienților  bihoreni conceptul de cumpărături deja consacrat al rețelei care va opera pe o suprafață  generoasă de vânzare de aproximativ 11.000 mp. Spațiul a fost amenajat cu culoare largi și o  dispunere optimizată a produselor, gândită pentru cumpărături rapide și eficiente.  

Conceptul de magazin se distinge prin prețuri diferențiate în funcție de cantitatea  achiziționată, structurate pe trei paliere: prețul 1 se aplică începând cu o bucată cumpărată,  prețul 2 de la minimum 3 bucăți cumpărate, iar prețul 3 de la minimum 6 bucăți cumpărate.. 

„Suntem foarte încântați să fim prezenți în Oradea cu un concept de magazin deja validat,  care va oferi comunității bihorene prețuri corecte și oferte foarte atractive”, declară Iulian  Nica, CEO La Cocoș. „Modelul nostru se bazează pe vânzarea celor mai cunoscute branduri,  atât locale, cât și internaționale, la prețuri cascadate pe trei paliere, în funcție de cantitatea  cumpărată — un principiu pe care îl putem rezuma simplu: «Cumperi un pic mai mult și  plătești mult mai puțin».”

Promoții la deschidere 

În ziua deschiderii, clienții La Cocoș din Oradea pot beneficia de promoții și oferte speciale  atractive: 

● Primii 3000 de clienți care cumpără mai mult de 100 lei vor primi cadouri ce constau în  lenjerii de pat, găleată cu mop și pedală, aparat de cafea 

● Nenumărate produse oferite de furnizori participanți la sampling  

● Promoția „100 pentru 100„: primii 100 de clienți din ziua deschiderii vor primi unul din  cele 3 cadouri: lenjerie de pat, găleată cu mop sau aparat de cafea. 

Impulsionarea economiei locale și noi locuri de muncă 

Deschiderea magazinului din Oradea creează 160 de noi locuri de muncă la nivel local.  Angajații așteaptă cu nerăbdare să întâmpine clienții în noua unitate. La deschiderea noilor  magazine, La Cocoș se bazează puternic pe colaborarea cu companii locale, ceea ce sprijină  economia regională. 

Model hypercash de succes cu potențial de creștere 

Modelul de afaceri La Cocoș s-a dovedit foarte de succes în România și se caracterizează prin  suprafețe mari de vânzare și un sortiment concentrat de aproximativ 10.000 de articole.  Prezentarea este funcțională și simplă, bazată pe plasarea produselor atât pe rafturi, cât și pe  paleți și coșuri de prezentare de tip display. Acest lucru permite La Cocoș să reducă costurile  operaționale și să transmită aceste economii direct clienților finali, cât și revânzătorilor sau  companiilor. 

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