Curtea de Casație a confirmat condamnarea pe viață

Salvatore Montefusco, în vârstă de 71 de ani la momentul comiterii faptelor, a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru uciderea soției sale, Gabriela, 47 de ani, și a fiicei acesteia, Renata, de 22 de ani. Curtea de Casație a respins recursul formulat de apărare și a menținut pedeapsa cu detenția pe viață.

Decizia pune capăt unui proces care a atras atenția opiniei publice din Italia. În primă instanță, Tribunalul din Modena îl condamnase pe Montefusco la 30 de ani de închisoare. Parchetul a contestat sentința, iar Curtea de Apel din Bologna i-a dat dreptate, condamnându-l pe inculpat la închisoare pe viață.

Această hotărâre a fost acum confirmată definitiv de Curtea de Casație.

Avocata familiilor victimelor: „A învins justiția”

Familiile victimelor au fost reprezentate în proces de avocata Barbara Iannuccelli, din Bologna, care a salutat decizia instanței supreme.

„Gabriela și Renata, două femei care au fost masacrate cu o pușcă de Salvatore Montefusco în ziua dinaintea termenului de judecată privind separarea. Dacă nici acesta nu era un caz în care să se aplice detenția pe viață, atunci în ce situație ar trebui pronunțată această pedeapsă? A învins justiția, pentru că, da, în primă instanță motivele ‘omenește de înțeles’ au fost literalmente înlăturate de judecătorul din apel, care a considerat că astfel de motive contrazic însăși rațiunea circumstanțelor atenuante, care nu au rolul de a manifesta clemență. Astfel, hotărârea Curții de Apel din Bologna a fost confirmată în totalitate”, a declarat avocata, potrivit gazzettadimodena.it.

Crima a avut loc cu o zi înaintea procesului de separare

Dubla crimă a avut loc la 13 iunie 2022, în locuința familiei din Castelfranco, singurul supraviețuitor al tragediei fiins fiul minor al familiei. În timpul procesului din primă instanță, procurorul Giuseppe Di Giorgio a susținut că „Montefusco a acționat ca la o partidă de vânătoare”.

Cu toate acestea, inculpatul a fost condamnat inițial la 30 de ani de închisoare.

Controversele au fost generate în special de motivarea sentinței, în care Curtea cu Juri a reținut circumstanțe atenuante generale invocând „caracterul omenesc de înțeles al motivelor care l-au determinat pe autor să comită infracțiunea”.

Parchetul din Modena a criticat dur argumentele primei instanțe, apreciind că formularea privind „caracterul omenesc de înțeles” este „nu doar extrem de nefericită, ci și complet inacceptabilă, chiar dacă ar proveni din partea unui juriu popular”. În apel, instanța a pronunțat o pedeapsă cu închisoarea pe viață, la care s-a adăugat un an de izolare diurnă. După recursul formulat de apărare, dosarul a ajuns la Curtea de Casație, care a confirmat definitiv această sentință.

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