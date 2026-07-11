Lovitură pentru Chef Sorin Bontea în procesul cu Antena. Tribunalul a aprobat audierea a doi martori importanți

Conflictul juridic dintre Chef Sorin Bontea și Antena TV Group continuă cu un nou episod. După ce bucătarul a fost obligat, în primă instanță, să plătească despăgubiri de 100.000 de euro, Tribunalul București a aprobat audierea a doi martori solicitați de trustul media, într-un alt dosar aflat pe rol, potrivit cancan.ro.

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Procesul dintre Chef Sorin Bontea și Antena TV Group intră într-o nouă etapă

Litigiul dintre Chef Sorin Bontea și Antena TV Group, început după plecarea juratului de la emisiunea „Chefi la cuțite”, continuă la Tribunalul București.

După ce, în luna aprilie a acestui an, instanța l-a obligat în primă instanță pe Sorin Bontea să achite 100.000 de euro către Antena TV Group, într-un alt dosar aflat pe rol au apărut noi evoluții.

Tribunalul a aprobat audierea a doi martori solicitați de Antena TV Group

În cadrul procesului în care Antena TV Group îi are ca pârâți pe Sorin Bontea și PRO TV, trustul media a solicitat administrarea mai multor probe.

Printre acestea s-au numărat efectuarea unor expertize în proprietate intelectuală și contabilitate, administrarea unor interogatorii, precum și depunerea la dosar a contractului încheiat între Sorin Bontea și PRO TV, alături de corespondența purtată în perioada negocierilor.

Magistrații au respins însă majoritatea acestor solicitări, apreciind că nu sunt utile pentru soluționarea cauzei.

În schimb, instanța a admis audierea a doi martori propuși de Antena TV Group. „Respinge ca neutilă soluționării cauzei solicitarea reclamantei de încuviințare a probei testimoniale, cu excepția martorilor Cristian Barbărașă și Cosmin Ion. Încuviințează pentru reclamantă proba testimonială cu martorii Cristian Barbărașă și Cosmin Ion și dispune citarea lor pentru termenul fixat, în vederea audierii”, au decis magistrații Tribunalului București.

Cine sunt cei doi martori

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Cristian Barbărășă ocupă o funcție de conducere în cadrul Antena Group și coordonează contractele încheiate cu vedetele trustului. La rândul său, Cosmin Ion activează în zona de producție și este implicat în coordonarea proiectelor de televiziune realizate de Antena.

Prin audierea acestora, Antena TV Group urmărește completarea probatoriului cu declarațiile unor persoane care au avut atribuții în relația contractuală dintre trust și Chef Sorin Bontea.

Sorin Bontea a fost obligat, în primă instanță, să plătească 100.000 de euro

În luna aprilie 2026, Tribunalul București a admis acțiunea formulată de Antena TV Group și l-a obligat pe Chef Sorin Bontea, în primă instanță, la plata sumei de 100.000 de euro, echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății.

Instanța a mai stabilit plata dobânzii legale penalizatoare, calculată începând cu 4 noiembrie 2023 până la achitarea efectivă a sumei, precum și a cheltuielilor de judecată în valoare de 8.575 de lei.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Conflictul dintre Antena și foștii jurați de la „Chefi la cuțite” continuă

Disputa dintre Antena TV Group și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu a început în toamna anului 2023, după ce cei trei chefi au anunțat că nu vor mai participa la filmările sezonului 13 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Cei trei au invocat epuizarea fizică și psihică, în timp ce trustul media a susținut că și-au încălcat obligațiile contractuale și a solicitat despăgubiri.

Între timp, situația proceselor diferă de la un caz la altul. Florin Dumitrescu a obținut o decizie favorabilă într-unul dintre dosare, după ce Tribunalul București a respins cererea prin care Antena TV Group solicita despăgubiri de 100.000 de euro, deși litigiile dintre părți nu s-au încheiat.

În cazul lui Cătălin Scărlătescu, unul dintre procese a fost câștigat de Antena TV Group, însă și acesta are în continuare alte dosare aflate pe rolul instanțelor.