Mentado, prima asociație dedicată sănătății mintale a adolescenților, lansată de Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Lansarea a fost marcată de o instalație vizuală puternică – „Cerul pentru adolescenții pe care i-am pierdut” – formată din sute de baloane în formă de stea, fiecare simbolizând un adolescent care și-a pierdut viața prin suicid. Instalația a fost concepută ca un gest de comemorare, dar și ca o chemare la conștientizare și acțiune colectivă.

Evenimentul a inclus un panel de discuții despre sănătatea mintală a tinerilor, moderat de Adelina Bortan, psiholog clinician și fondator al Mentado. Invitatele au fost Carina Coșăreanu și Alina Uricec, psihologi cu experiență în lucrul cu adolescenții, Bianca Sârbu, specialist în comunicare și Alessandra, artistă. Discuția a atins teme esențiale precum vulnerabilitatea adolescenței, importanța relațiilor de sprijin, rolul familiei și al școlii și puterea artei ca formă de vindecare.

Statisticile sumbre arată că unul din doi adolescenți români a avut cel puțin o dată gânduri de suicid. Pentru copiii sub 15 ani, rata sinuciderilor este de două ori mai mare decât media europeană, iar aproximativ o treime dintre tineri se simt frecvent triști, lipsiți de energie sau speranță. Potrivit UNICEF și OMS, circa 9% dintre copiii și adolescenții români au nevoie constant de sprijin psihologic.

„Adolescența nu este o problemă de depășit, ci o etapă esențială de transformare. Din păcate, prea mulți tineri trec prin suferință în tăcere, fără să știe cui să ceară ajutor. Cu Mentado, vrem să fim acolo înainte să fie prea târziu — să oferim adolescenților spații sigure, unde pot vorbi, se pot cunoaște și se pot vindeca. Pentru că a avea grijă de sănătatea mintală a tinerilor înseamnă a avea grijă de viitorul nostru comun”, a declarat Adelina Bortan, psiholog clinician și fondator Mentado.

Prin activitatea sa, Mentado își propune să dezvolte programe integrate care să ofere adolescenților și familiilor lor instrumente concrete de sprijin. Asociația va organiza grupuri de suport pentru tineri, ateliere de autocunoaștere, programe de formare pentru părinți și profesori și campanii educaționale de reducere a stigmatizării problemelor emoționale. Totodată, vor fi inițiate proiecte artistice și culturale care să transforme vulnerabilitatea în expresie și curaj.

Mentado este susținut de board-ul MindHeroes, un consiliu de profesioniști in sanatate mintala din care fac parte Diana Lupu (psihoterapeut), Mira Cîrmaciu (psihiatru), Bianca Sârbu (specialist în comunicare), Carmen Paraschivu (psiholog ) și Adelina Bortan (psiholog clincian, specialisit în comunicare și fondator Mentado).

Prin toate aceste inițiative, Mentado își propune să aducă o schimbare reală în modul în care România privește sănătatea mintală a adolescenților — nu ca pe un subiect tabu, ci ca pe o prioritate socială.

Pentru mai multe informații:

www.mentado.ro

Sursa foto: www.mentado.ro





