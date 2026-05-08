Provocări cu premii pentru publicul larg

Prin această colaborare, Regina Maria promovează un stil de viață activ și aduce în mijlocul comunității specialiștii Kinetic, experți în recuperare medicală, fizioterapie și optimizarea mișcării. Parteneriatul debutează cu ediția programată în perioada 8–10 mai, în Parcul Drumul Taberei din București, și va continua cu evenimente similare, atât în capitală, cât și în alte orașe din țară.

Pentru noi, acest parteneriat este o extensie firească a modului în care înțelegem sănătatea: o investiție constantă în prevenție, echilibru, mobilitate fizică și calitatea vieții. Ne bucurăm să fim alături de un proiect care a reușit să transforme sportul urban într-o experiență accesibilă, atractivă și relevantă pentru publicul de toate vârstele.”, a declarat Dragoș Rusu, Manager Medical Kinetic.

Pe parcursul celor trei zile de festival, Kinetic și Rețeaua Regina Maria construiesc împreună o experiență completă pentru participanți și public. Terenul principal de baschet devine spațiul dedicat pregătirii sportivilor, cu sesiuni de încălzire susținute de specialiștii Kinetic înaintea fiecărei competiții, iar zona de activare Regina Maria va găzdui o serie de concursuri cu premii și momente surpriză pentru public. În cadrul cornerului dedicat, participanții vor putea lua parte și la o tombolă cu premii constând în servicii Regina Maria și Kinetic, printre care un test de nutrigenetică și trei pachete de evaluare și hidroterapie pentru prevenție. 

Ne bucurăm că, alături de Regina Maria, putem duce această experiență mai departe, adăugând o dimensiune importantă: grija pentru mișcare făcută corect, pentru prevenție și pentru recuperare. Credem că sportul urban nu înseamnă doar competiție și energie, ci și educație pentru un stil de viață sănătos, iar acest parteneriat răspunde foarte bine acestei viziuni.”, a declarat Vlad Constantinescu, Managing Partner Sport Arena Streetball. 

În plus, în zona dedicată sportivilor, Regina Maria va asigura, prin echipa Kinetic, servicii de fizioterapie și asistență, pentru ca toți participanții să rămână în formă, să evite accidentările și să se recupereze rapid.

Despre Kinetic

Parte a Rețelei de Sănătate REGINA MARIA, Kinetic reunește astăzi 5 locații, o echipă de peste 250 de specialiști care au contribuit la recuperarea a peste 100.000 de pacienți. Clinicile sunt dotate cu tehnologii avansate de evaluare și recuperare, de la echipamente MedX, unice în Europa de Est, la sisteme precum DD Robotech, D-Wall, Moty Physio 3D, AlterG și PosturoScan, care susțin programe personalizate și o abordare precisă a recuperării medicale prin testări digitalizate care urmăresc precis progresul în recuperare

Despre Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA este un reper al excelenței medicale în România. Investiția continuă în educația și pregătirea profesională a personalului medical și non-medical reflectă obiectivul rețelei de a fi o „organizație care învață în permanență”, asigurându-le celor peste 11.000 de angajați și colaboratori acces la cel mai riguros program de pregătire și educație continuă, care include: o gamă largă de cursuri, platforme sau evenimente de învățare oferite prin Clubul Regal al Medicilor, Surgical Training Institute, Academia Europeană pentru Asistenți Medicali, precum și prin platforma și sistemele interne de învățare. 

Totodată, REGINA MARIA sprijină accesul la educație și îngrijire medicală pentru comunități vulnerabile, prin caravane mobile organizate în parteneriat cu ONG-uri precum Asociația Casa Bună, Teach for Romania și United Way, oferind anual consultații, ecografii și analize gratuite în zonele defavorizate.

Foto: Regina Maria

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Radu Miruță răbufnea după un atac la adresa soției lui: „E nedrept față de mine să fiu atacat cu asemenea mizerii”. Funcția deținută de Andreea Elena Miruță, în centrul unei dispute politice
Viva.ro
Radu Miruță răbufnea după un atac la adresa soției lui: „E nedrept față de mine să fiu atacat cu asemenea mizerii”. Funcția deținută de Andreea Elena Miruță, în centrul unei dispute politice
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Pregătiri pe ultima sută de metri în Constanța: fără vaporașe și cu șantiere deschise înainte de sezonul estival
Știri România 15:00
Pregătiri pe ultima sută de metri în Constanța: fără vaporașe și cu șantiere deschise înainte de sezonul estival
România a cheltuit 164,6 miliarde lei pe bugetari, în 2024. Raportul Guvernului vorbește despre risipă și haos administrativ
Analiză
Știri România 14:36
România a cheltuit 164,6 miliarde lei pe bugetari, în 2024. Raportul Guvernului vorbește despre risipă și haos administrativ
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
Fanatik.ro
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
Scapă cine poate!
Scapă cine poate!
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum au fost surprinși împreună Anastasia Soare și Lionel Messi: „Ceva ireal”. Unde au apărut cele două vedete
Stiri Mondene 15:09
Cum au fost surprinși împreună Anastasia Soare și Lionel Messi: „Ceva ireal”. Unde au apărut cele două vedete
Cum arată cele 4 rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan în ziua nunții cu Victor Cornea. „Sunt făcute de trei designeri”
Stiri Mondene 14:50
Cum arată cele 4 rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan în ziua nunții cu Victor Cornea. „Sunt făcute de trei designeri”
Parteneri
Ramona Olaru, ultimatum pentru bărbați: „Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări!”. Ce probă financiară impune vedeta
TVMania.ro
Ramona Olaru, ultimatum pentru bărbați: „Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări!”. Ce probă financiară impune vedeta
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. Fata, găsită pe un câmp
ObservatorNews.ro
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. Fata, găsită pe un câmp
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Mediafax.ro
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Statul român nu știe exact câți angajați are
Mediafax.ro
Statul român nu știe exact câți angajați are
Alertă după ce vulcanul Dukono a erupt în Indonezia! Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și zeci de excursioniști au fost surprinși de norul uriaș de cenușă
KanalD.ro
Alertă după ce vulcanul Dukono a erupt în Indonezia! Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și zeci de excursioniști au fost surprinși de norul uriaș de cenușă

Politic

Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Interviu
Politică 07 mai
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86. Totul s-a întâmplat la vila celebră de la Snagov
Fanatik.ro
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86. Totul s-a întâmplat la vila celebră de la Snagov
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea