Provocări cu premii pentru publicul larg

Prin această colaborare, Regina Maria promovează un stil de viață activ și aduce în mijlocul comunității specialiștii Kinetic, experți în recuperare medicală, fizioterapie și optimizarea mișcării. Parteneriatul debutează cu ediția programată în perioada 8–10 mai, în Parcul Drumul Taberei din București, și va continua cu evenimente similare, atât în capitală, cât și în alte orașe din țară.

„Pentru noi, acest parteneriat este o extensie firească a modului în care înțelegem sănătatea: o investiție constantă în prevenție, echilibru, mobilitate fizică și calitatea vieții. Ne bucurăm să fim alături de un proiect care a reușit să transforme sportul urban într-o experiență accesibilă, atractivă și relevantă pentru publicul de toate vârstele.”, a declarat Dragoș Rusu, Manager Medical Kinetic.

Pe parcursul celor trei zile de festival, Kinetic și Rețeaua Regina Maria construiesc împreună o experiență completă pentru participanți și public. Terenul principal de baschet devine spațiul dedicat pregătirii sportivilor, cu sesiuni de încălzire susținute de specialiștii Kinetic înaintea fiecărei competiții, iar zona de activare Regina Maria va găzdui o serie de concursuri cu premii și momente surpriză pentru public. În cadrul cornerului dedicat, participanții vor putea lua parte și la o tombolă cu premii constând în servicii Regina Maria și Kinetic, printre care un test de nutrigenetică și trei pachete de evaluare și hidroterapie pentru prevenție.

„Ne bucurăm că, alături de Regina Maria, putem duce această experiență mai departe, adăugând o dimensiune importantă: grija pentru mișcare făcută corect, pentru prevenție și pentru recuperare. Credem că sportul urban nu înseamnă doar competiție și energie, ci și educație pentru un stil de viață sănătos, iar acest parteneriat răspunde foarte bine acestei viziuni.”, a declarat Vlad Constantinescu, Managing Partner Sport Arena Streetball.

În plus, în zona dedicată sportivilor, Regina Maria va asigura, prin echipa Kinetic, servicii de fizioterapie și asistență, pentru ca toți participanții să rămână în formă, să evite accidentările și să se recupereze rapid.

Despre Kinetic

Parte a Rețelei de Sănătate REGINA MARIA, Kinetic reunește astăzi 5 locații, o echipă de peste 250 de specialiști care au contribuit la recuperarea a peste 100.000 de pacienți. Clinicile sunt dotate cu tehnologii avansate de evaluare și recuperare, de la echipamente MedX, unice în Europa de Est, la sisteme precum DD Robotech, D-Wall, Moty Physio 3D, AlterG și PosturoScan, care susțin programe personalizate și o abordare precisă a recuperării medicale prin testări digitalizate care urmăresc precis progresul în recuperare

Despre Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA este un reper al excelenței medicale în România. Investiția continuă în educația și pregătirea profesională a personalului medical și non-medical reflectă obiectivul rețelei de a fi o „organizație care învață în permanență”, asigurându-le celor peste 11.000 de angajați și colaboratori acces la cel mai riguros program de pregătire și educație continuă, care include: o gamă largă de cursuri, platforme sau evenimente de învățare oferite prin Clubul Regal al Medicilor, Surgical Training Institute, Academia Europeană pentru Asistenți Medicali, precum și prin platforma și sistemele interne de învățare.

Totodată, REGINA MARIA sprijină accesul la educație și îngrijire medicală pentru comunități vulnerabile, prin caravane mobile organizate în parteneriat cu ONG-uri precum Asociația Casa Bună, Teach for Romania și United Way, oferind anual consultații, ecografii și analize gratuite în zonele defavorizate.

Foto: Regina Maria

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE