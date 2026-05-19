Sebastian Stan și partenera sa, Annabelle Wallis, au fost în centrul atenției la Festivalul de Film de la Cannes 2026, când actrița și-a făcut prima apariție oficială cu burtica de gravidă. Relația dintre Sebastian Stan și Annabelle Wallis a început în 2022, însă cei doi au preferat să păstreze discreția.

Annabelle și Sebastian au participat la gala Kering Women in Motion Awards, unde actrița, în vârstă de 41 de ani, a impresionat într-o rochie neagră strălucitoare, cu o croială asimetrică ce i-a evidențiat sarcina, potrivit People.

Într-un interviu acordat recent, Sebastian Stan a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește înainte de a deveni tată.

„Vreau să fiu un tată bun. Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Ca să nu mai vorbim despre a fi un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe privințe, abia acum încep să învăț. Mi se pare pur și simplu incredibil. Îmi place să descopăr perspectivele diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult posibil, indiferent care este punctul de vedere, doar ca să îl înțeleg”, a spus actorul pentru Deadline.

„Fjord” – un nou candidat la Palme dOr

Regizorul Cristian Mungiu, câștigător al premiului Palme d’Or în 2007, a debutat cu primul său film în limba engleză, „Fjord”, în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes 2026, conform The Hollywood Reporter. Pelicula a fost primită cu ovații de aproape 10 minute, devenind una dintre favoritele competiției.

„Fjord” este cel de-al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu și spune povestea unei familii de evanghelici din Norvegia, interpretată de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului. Drama intensă a fost proiectată în premieră în prestigiosul Grand Théâtre Lumière, unde spectatorii au urmărit cu sufletul la gură întreaga proiecție.

Foto: Profimedia

