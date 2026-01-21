Prima apariție publică a echipei de uzină Formula 1 Audi

Au fost prezentate în premieră colantările de curse ale bolidului Audi R26 și îmbrăcămintea echipei, inclusiv combinezoanele piloților

Gernot Döllner, CEO Audi: ”Suntem pregătiți să inspirăm oamenii din întreaga lume! Abia așteptăm!”

Un moment istoric pentru marca cu 4 inele: marți seara a fost prezentată oficial în premieră echipa Audi Revolut F1, la Berlin. Cei aproape 400 de invitați au fost martorii primei apariții publice a echipei de uzină cu care Audi va concura în Formula 1. Evenimentul a avut loc în capitala Germaniei, în spațiul special de evenimente, cunoscut de berlinezi sub denumirea Kraftwerk.

”Astăzi se îmbină mai multe piese ale puzzle-ului,” a explicat Gernot Döllner, CEO AUDI AG și președinte al Consiliului de Administrație Audi Motorsport AG, în cadrul evenimentului de prezentare a echipei. ”Este impresionant să vezi rezultatul pregătirilor intense, să vezi cum prind contur performanțele tuturor celor implicați. Pentru prima dată devine vizibil întregul proiect, cu toată forța de care dispune. Suntem pregătiți să inspirăm oamenii din întreaga lume! Abia așteptăm să participăm în Formula 1!”

Audi va debuta în categoria de elită a sportului automobilistic în Australia, în 08 martie 2026. Pentru aceasta, constructorul de automobile a dezvoltat bolidul Audi R26, pus în mișcare de un sistem de propulsie dezvoltat la sediul Audi din Neuburg an der Donau. Sistemul de propulsie poartă denumirea oficială AFR 26 Hybrid. Pornirea inaugurală a motorului montat pentru prima dată pe șasiu a avut loc la scurt timp după Crăciun, la sediul echipei din Hinwil. În 09 ianuarie, echipa a efectuat primul roll-out pe Circuitul Barcelona-Catalunya din Spania, în cadrul unei zile speciale de filmări.

Formula 1 trece în prezent prin cea mai mare transformare din istoria sa: competiția va intra în 2026 în cel de-al 77-lea sezon, care aduce modificări tehnice semnificative în regulamentul său. Noile mașini de curse dispun de dotări aerodinamice active, aripile din față și din spate putând fi ajustate în timpul deplasării. Sistemul Drag Reduction System (DRS – sistemul de reducere a rezistenței la înaintare) de până acum va fi înlocuit cu un așa-numit Boost Mode, care furnizează cuplu electric adițional, la simpla acționare a unui buton. Acesta poate fi utilizat pentru depășire, precum și în scopuri defensive. Generând până la 350 kW, motorul electric are o putere aproape la fel de mare ca motorul V6 turbo de 1,6 litri și 400 kW, care funcționează pe bază de combustibil sustenabil. Audi colaborează exclusiv cu compania britanică bp în acest domeniu.

Alături de colantările aplicate pe bolid pentru curse și de ceilalți parteneri, Jonathan Wheatley, directorul echipei Audi Revolut F1 și Mattia Binotto, directorul proiectului Audi F1 au prezentat la Berlin, de asemenea, noua îmbrăcăminte a echipei, inclusiv combinezoanele care vor fi purtate în sezonul 2026 de către cei doi piloți, Gabriel Bortoleto (Brazilia) și Nico Hülkenberg (Germania). Colecția pentru fanii echipei va fi oferită prin intermediul paginii web a echipei, precum și de către adidas. Aceasta corespunde unei identității vizuale atent concepute pentru proiectul de Formula 1. Astfel, pentru echipa Audi Revolut F1 a fost creată o identitate unică de marcă, inclusiv culori specifice și o nouă familie de font-uri, astfel că echipa va beneficia de o identitate distinctivă, de la apariția sa pe pista de curse, la prezența sa în social media. Deși distinctivă, identitatea semnalează clar că proiectul aparține de Audi.

Punerea în scenă a evenimentului în cadrul unic al fostei centrale termice Mitte din Berlin, le-a oferit marți seara clienților o avanpremieră a conceptului vizual. Invitații au fost impresionați de show-ul imersiv, de mașinile Audi istorice de curse și de cel mai puternic automobil Audi din producția de serie. Audi RS e-tron GT performance (consum electric mixt în kWh/100 km: 20,8–18,7 (WLTP); emisii de CO₂ în regim mixt în g/km: 0; clasa CO₂: A) este aproape la fel de puternic ca bolidul Audi R26 care va concura în Formula 1, generând o putere de sistem de 680 kW (980 CP).

Următoarea piatră de hotar pentru echipa Audi Revolut F1 va fi sesiunea de testare inițială privată a noii generații de mașini de Formula 1, numită shakedown. Aceasta se va desfășura ”cu ușile închise”, în Barcelona, între 26 și 30 ianuarie. Apoi, în timpul sesiunilor oficiale de testare din Bahrain (11–13 februarie și 18–20 februarie), Audi R26 va parcurge primele tururi de circuit de teste, înaintea primei participări a mărcii Audi la un Grand Prix de Formula 1.

Debutul în Formula 1 face parte din realinierea strategică a mărcii Audi

Proiectul Formula 1 este un proiect strategic pentru Audi, cu puternic impact asupra imaginii mărcii, reflectând realinierea culturală, tehnică și antreprenorială. Intenția sa este de a inspira atât clienții cât și angajații companiei. Dezvoltarea mașinii și participarea la curse se desfășoară într-un cadru economic atractiv: plafonarea costurilor se aplică tuturor echipelor și determină definirea clară a bugetului și a condițiilor. În același timp, atenția internațională de care se bucură Formula 1 asigură o expunere enormă a mărcii și oportunități extraordinare de sponsorizare. Totodată, momentul este ideal pentru intrarea Audi în Formula 1 și datorită schimbărilor ample în regulamentul tehnic, inclusiv creșterea ponderii componentei electrice în sistemul de propulsie și introducerea de combustibili sustenabili.

Sportul automobilistic este parte a ADN-ului Audi și a fost dintotdeauna o forță motrice pentru progresul tehnic și inovația care stau la baza mărcii. De la prima mașină de Grand Prix cu motor central, la sistemul quattro de tracțiune integrală folosit în raliuri, la sistemele de propulsie diesel, hibride și electrice folosite la Le Mans: Audi a repurtat succes în fiecare proiect al său de motorsport, grație hotărârii, curajului, perseverenței și spiritului de echipă, cucerind întotdeauna noi teritorii. Și proiectul Audi din Formula 1 va construi, la rândul său, pe această fundație robustă.

Odată cu prezentarea echipei de la Berlin, a fost lansat și noul Content Hub al echipei Audi Revolut F1. Hub-ul servește drept bibliotecă centrală pentru conținutul exclusiv care va fi comunicat despre echipă, inclusiv știri, informații din culise și actualizări regulate din weekend-urile de curse. Reprezentanții media se pot înregistra aici pentru a se înscrie pe lista de distribuție de noutăți și comunicate de presă viitoare: contenthub.audif1.com

Sursa foto: Audi

