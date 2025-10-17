În cadrul evenimentului, Biz a lansat cea de-a 14-a ediție a studiului amplu Top PR România, realizat împreună cu Unlock Research. Studiul este realizat în baza colectării și analizei indicatorilor care vizează măsurarea performanțelor de business ale agențiilor de PR și a imaginii pe care acestea o au în rândul companiilor cu care lucrează.

Analiza Unlock Research a relevat faptul că industria de PR continuă procesul de transformare. AI-ul joacă un rol tot mai important, devenind un instrument pentru a crește performanța, nu a o uniformiza, iar generațiile Z și Alpha ridică provocări tot mai mari, fiind din perspectiva agențiilor segmente de public cu particularități încă greu de adresat. Clienții agențiilor se așteaptă ca acestea să integreze tot mai mult campanii de brand experience, să aibă un dialog constant cu publicul, să construiască conexiuni cu presa clasică și să evite focusul pe „vanity metrics”, prioritizând impact real asupra businessului. 

„Într-o lume tot mai divizată, comunicarea este cheia prin care ne putem reconecta unii cu ceilalți, iar succesul unor campanii de PR și încrederea de care brandurile se bucură în rândul opiniei publice subliniază acest lucru. PR nu mai înseamnă controlul narativului, ci facilitarea dialogului real și aducerea în prim plan a unor voci autentice, o misiune căreia revista Biz îi este fidelă de 26 de ani”, punctează Marta Ușurelu, owner Biz.

Cei interesați de mai multe detalii despre studiu, pot contacta echipa Unlock Research.

Marketingul și comunicarea vor fi și în centrul celei de-a doua zile din festivalul de business al României – Zilele Biz, care are loc anul acesta în perioada 18-20 noiembrie, în București, la Terra Events. Locurile în sală se pot rezerva pe zilelebiz.ro, fiind ultimele zile pentru oferta special early bird. 

Pe baza studiului realizat pentru Biz PR Awards 2025, au fost acordate premii pentru agențiile de PR:

  • Agenția Anului: Oxygen

Premiul a fost înmânat de Alina Mitrica, CEO  theMarketer, și primit de Irina Manole, Head of Sustainability and CSR Oxygen.

  • Performanță în business: Rogalski Damaschin

Premiul a fost înmânat de Ana Nichita, Marketing Manager ENEVO Group.

  • Cea mai creativă agenție: MSL The Practice

Premiul a fost înmânat de actrița Mirela Oprișor.

Biz PR Awards pentru campanii de comunicare

Biz PR Awards Gala 2025 a oferit recunoaștere, sub forma unor trofee realizate de artistul Ovidiu Toader, celor mai creative și de impact campanii și proiecte din zona de PR și comunicare din ultimul an.

  • Corporate Anniversary & Brand Reputation: Kaufland România, pentru campania Kaufland 20 de ani

Premiul a fost primit de Valer Hancaș, Corporate Affairs & Communication Director Kaufland România de la Marius Marin, Corporate Affairs & Engagement Coordinator LÒREAL Romania.

  • PR Cultural & Entertainment: TOMI, pentru campania Japoniaaa!

Premiul, înmânat de Laura Neagu, Senior PR Specialist Glovo, a fost ridicat de Adrian Păsărică, Head of Marketing la Orkla Foods Romania. 

  • Community Management & Brand Loyalty: PepsiCo, pentru campania Drumul Micilor

Ioana Marin, Senior Brand Manager Pepsi, a primit pe scena  Biz PR Awards 2025 premiul de la Mădălina Trifu, PR & Communication Coordinator HILS Development.

  • PR & Brand Experience: Samsung, pentru #UnfoldingTheUltraBP, campania de lansare Galaxy Z Fold7 și Galaxy Z Flip7

Ioana Mârzac-Sigarteu, Corporate Communications Manager Samsung Electronics România, a primit trofeul de la Mihnea Pană, PR Manager eMAG.

  • Bold Communication: Salt Bank, pentru lansarea cardului Salt Pink

Premiul a fost ridicat de Kiran Bhatti, PR Manager Salt Bank, de la Ramona Cristian, Communication & PR Manager Ivatherm.

  • PR & Brand Experience: glo pentru The Cube @ Electric Castle

Cosmina Bârcu și Dan Stoicovici, parte din echipa BAT Romania, au primit pe scenă premiul de la Emilia Dolis, Owner Emblema Retail Solutions.

  • Corporate Communication: Auchan România 

Elena Cobianu, Head of External Communication Auchan România, a primit trofeul de la Simona Vlad, PR &Communication Manager NAOS Skincare.

  • Corporate Branding & Comunicare strategică: PPC România

Ioana Știrbulescu, Brand & Advertising Coordinator la PPC Romania, a primit trofeul de la Cristina Toma, Event Director la Terra Events.

  • Youth Empowerment & Community Building: BCR pentru „ZBOR – Ai încredere în tine”

Premiul a fost înmânat Ioanei Știrbulescu, Brand & Advertising Coordinator la PPC Romania, de Elena Ungureanu, External Communications Manager Provident.

  • Digital Communication: Storia, pentru campania „Claritate în imobiliare”

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group, și Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia.ro & OLX Real Estate, au primit trofeul de la Teodora Juravle, Head of Marketing ELECTROLUX.

  • Comunicare cu impact: RetuRO, pentru platforma „Hora Reciclării”

Oana Paraschiv, B2B Marketing Manager RetuRO, a primit premiul de la Iulian Donici, PR Manager Artesana.

  • CSR & Social Impact: Fundația Inovații Sociale Regina Maria & Up România pentru campania „Masa răbdării”

Loredana Vatavoiu, Marketing Director Up Romania, a urcat pe scena Biz alături de echipa fundației pentru a ridica trofeul de la Raluca Rădulescu, Marketing & PR Director Ford Trucks România.

  • Inovație în comunicare: Conan PR & Uber pentru campania „Uber Melc”

Simina Ignat, PR Director Conan PR, a ridicat trofeul de la Ciprian Susanu, Owner Dare Digital.

Gala Biz PR Awards a avut ca Leading Partner Kaufland România, iar parteneri: The M Works, Garanti BBVA Romania, MSL The Practice, Golin, RAN Communication, AQUA Carpatica, Davidoff Cafe, Complice, Privileg Catering, Domeniile Sâmburești și Terra Events Hall. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Ivatherm, MALFY Gin, Chivas Regal și Update Advertising.

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și  Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 26 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

Sursa foto: BIZ Agency

