Bogdan Vlădău a absolvit Facultatea de Informatică, însă nu a lucrat deloc în domeniul respectiv. În 2003, a plecat cu primul contract de model în străinătate, locuind 3-4 ani în Asia: „a fost la vârsta la care trebuia să se întâmple (23-26 de ani)”, a mai continuat el.

S-a întors în România între anii 2005-2006, moment în care i s-a propus să joace într-o telenovelă, deși nu avea pregătire în actorie. Invitat la Podcastul lui Damian Drăghici, Bogdan Vlădău a povestit cum l-au influențat japonezii, după ce a locuit aproape un an în Tokyo. Fostul model se obișnuise deja cu un stil de a lucra riguros și punctual: „acolo dacă întârzii un minut, se plâng că ai făcut asta. Dacă trenurile întârzie într-un an trei minute adunate, își dă demisia ministrul Transporturilor. Eram obișnuit în felul ăsta să lucrez. (…) Cred că vreo trei luni am stat (n.r. telenovelă) și am plecat”, și-a amintit artistul, care cochetează și cu muzica.

Fostul model a renunțat la burlăcie

Bogdan Vlădău a spus „adio” burlăciei în vara lui 2017. S-a căsătorit civil cu fotomodelul Gina Chirilă chiar de ziua ei de naștere. Mai mult decât atât, sunt împreună de zece ani, iar fostul model recunoaște că a abordat-o primul pe Facebook: „ea avea 18 ani, eu eram în perioada în care eram foarte nebun și nu am considerat că o să fie vreo relație de durată. Iată că au trecut 10 ani, avem o fetiță superbă care ne-a împlinit”, a explicat el la podcast.

Anul trecut, în momentul în care au adus-o de la maternitate pe fetița lor Catia Maria, artistul mărturisește că timpul s-a oprit în loc atunci când a luat-o în brațe: „am simțit cum mi s-a deschis inima în momentul ăla și a fost așa o promisiune de iubire eternă între noi doi. Și de atunci, așa e”, i-a povestit lui Damian Drăghici.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

