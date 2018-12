Năcută pe 9 martie 1964, la Paris, Juliette Binoche este celebră pentru rolurile din lungmetraje precum „Trois couleurs: Bleu' (1993), care i-a adus un premiu César pentru cea mai bună actriţă, „The English patient' (1996), „Chocolat' (2000), „Clouds of Sils Maria' (2014) şi „L’attesa' (2015). A câştigat un Oscar şi un premiu BAFTA pentru rolul secundar din „The English Patient' (1996).

La doar 17 ani, a regizat şi a jucat într-un spectacol după Eugene Ionesco, „Regele moare'. A început să studieze actoria la Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD), dar a renunţat rapid întrucât nu îi plăcea programa şcolară. Un impresar a ajutat-o să intre într-o trupă de teatru alături de care a călătorit în Franţa, Belgia şi Elveţia, sub pseudonimul „Juliette Adrienne'. Prima apariţie într-un film a fost în 1983, în 'Liberty Belle' al lui Pascal Kané. A lucrat cu unii dintre cei mai apreciaţi regizori europeni şi americani, iar la începutul acestui an are cinci filme în pre şi postproducţie, regizate de Safy Nebbou, Patrice Leconte, Olivier Assayas, Naomi Kawase şi Claire Denis.

Juliette Binoche a fost prezentă în urmă cu un an în România, evoluând pe scena Teatrului Național din București, în spectacolul „Vaille Que Vivre/ Să trăieşti orice ar fi (Barbara)', un omagiu adus celebrei cântărețe Barbara, de la a cărei dispariție trecuseră 20 de ani. Cu prilejul vizitei sale la noi în țară, celebra actriță a acceptat să se alăture campaniei „Bursa de Fericire', un proiect „Dăruiește Viață', pentru ajutorarea copiilor bolnavi de cancer (foto sus).

Fană declarată a Nadiei Comăneci, ale cărei postere le avea peste tot în cameră când era tânără, Juliette Binoche a mărturisit cu ocazia prezenței sale la București că și-a dorit foarte mult s-o întâlnească pe marea campioană a gimnasticii: „Pentru mine Nadia Comăneci a fost figură extrem de importantă şi m-a inspirat. Mi-au plăcut doi oameni în viaţa mea: un actor foarte frumos, de care eram îndrăgostită, şi Nadia Comăneci, pe care încercam să o imit. Chiar am sunat la ambasada României în Franţa, mama mi-a spus să sun, dacă tot vreau, şi mi-au spus că ea locuieşte în Carpaţi. De atunci am visat să ajung să văd Carpaţii. Acum, am ajuns!', mărturisea la București celebra actriță.