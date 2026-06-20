În prezent, profesorii care sunt diriginți beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază. Totuși, proiectul inițial al noii legi a salarizării nu includea deloc această indemnizație. Potrivit lui Țiplea, „în proiectul inițial dirigenția era eliminată complet din drepturile salariaților din învățământ. Deci, deocamdată, pe proiectul lor ar părea să existe o schimbare, cu 400 de lei brut pentru absolut toate cadrele didactice”.

Această modificare ar însemna că indemnizația nu va mai fi procentuală, ci o sumă fixă, după cum a explicat și ministrul muncii, Dragoș Pîslaru. „Să fie o sumă fixă, nu un procent din salariu, pentru ca profesorii cu venituri mai reduse să nu aibă nevoie de salarii compensatorii”, a precizat Pîslaru, citat de edupedu.ro.

Totuși, aplicarea unei sume fixe ar putea genera pierderi financiare pentru unii profesori. În prezent, cadrele didactice cu salarii mai mari și experiență mai ridicată, de exemplu profesorii cu gradul I și vechime mare, primesc o indemnizație de dirigenție care poate depăși 500 de lei net. Trecerea la suma fixă de 400 de lei brut, echivalentă cu aproximativ 234 de lei net, ar însemna pierderi de peste 250 de lei lunar pentru acești profesori.

În cazul profesorilor debutanți, cu un salariu de bază de aproximativ 5.700 de lei brut, actuala indemnizație pentru dirigenție este de circa 570 de lei brut, adică 350 de lei net. Dacă propunerea Guvernului va fi adoptată, aceștia ar putea pierde între 70 și 120 de lei net din venitul lunar.

Modificările în calculul indemnizației pentru dirigenție sunt în continuare analizate de Guvern și sindicate iar incertitudinea privind impactul asupra salariilor profesorilor rămâne ridicată.

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