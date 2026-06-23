Ilona Brezoianu a făcut o ședință foto memorabilă alături de fiul ei, pentru revista Unica Baby. Vedeta a transmis un mesaj în mediul virtual.

„Nu v-am arătat până acu’ iepurașu’ ăsta… dar m-am gândit că ar fi o amintire frumoasă pentru el această copertă… Așa că am acceptat cu bucurie să apărem în primul număr al revistei Unica Baby care va fi din 25 iunie în toate magazinele de specialitate… Sper să purtăm noroc. Mulțumesc Revista UNICA și tuturor celor din spatele acestui shooting minunat. Ne-am simțit tare bine cu voi”, a scris Ilona Brezoianu în mediul virtual.

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Povestea de dragoste a Ilonei și a lui Andrei a început discret în 2023, iar în iulie 2024 cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie intimă, alături de familie și prieteni apropiați. După 9 luni de așteptare pline de emoție, Ilona și Andrei au devenit părinți în luna noiembrie a anului trecut.

În luna mai a anului trecut, Ilona Brezoianu a anunțat că va deveni mamă. „Eu și @ril_andrei avem nasurile mari și o să facem un copil tot cu nasu mare. Până una alta e foarte drăguț și noi suntem mega fericiți! V-am pus și o poză cu el ca să mă credeți pe cuvânt. Acu puteți să vă continuați treburile”, a fost mesajul prin care Ilona Brezoianu a anunțat că va deveni mamă.

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