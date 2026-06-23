Madeira, insula numită „Hawaii european”

Madeira este promovată tot mai des ca o alternativă mai liniștită la destinațiile clasice de vară din Europa, iar turiștii o numesc pe rețelele sociale „Hawaii european” datorită peisajelor vulcanice, munților verzi, plajelor cu nisip negru și cascadelor care ajung până aproape de ocean.

Unul dintre locurile care a atras cel mai mult atenția este plaja Seixal, de pe coasta de nord a insulei. Are nisip vulcanic negru, apă limpede și munți verzi care se ridică deasupra țărmului. Imaginile de acolo au devenit virale, iar unii utilizatori s-au întrebat chiar dacă locul este real sau dacă fotografiile au fost făcute cu inteligență artificială.

Madeira este, însă, o destinație reală și tot mai căutată. Nu seamănă cu stațiunile clasice de la Mediterană, cu șiruri lungi de șezlonguri și hoteluri mari pe plajă. Farmecul ei vine mai ales din natură, trasee montane, sate vechi, piscine naturale și mâncare locală.

Bere la 2,5 euro și o masă simplă la 12 euro

Potrivit Blic Business, Madeira este prezentată și ca o destinație mai accesibilă decât multe locuri turistice populare din Europa. O bere locală la halbă ar costa aproximativ 2,5 euro, adică în jur de 13 lei. O masă simplă la restaurant ar fi în jur de 12 euro, adică aproximativ 63 de lei. O cină cu trei feluri pentru două persoane, într-un restaurant de clasă medie, ar ajunge la aproximativ 50 de euro, adică în jur de 260 de lei.

În zonele mai turistice, în restaurantele mai scumpe sau în sezon de vârf, costurile pot fi mai mari.

De ce este numită „Hawaii european”

Comparația cu Hawaii vine din peisajele vulcanice și din contrastul puternic dintre ocean, munți, verdeață și stânci. Madeira nu este o insulă tropicală în sensul clasic și nici nu are atmosfera culturală din Hawaii, dar are un aspect spectaculos, care amintește multor turiști de destinațiile exotice îndepărtate.

Plaja Seixal este una dintre imaginile cele mai ușor de recunoscut ale insulei. Nisipul negru, format din roci vulcanice, contrastează cu munții verzi și cu apa Atlanticului. Pentru turiștii europeni, avantajul este că peisaje considerate exotice se află la câteva ore de zbor, fără să fie nevoie de o vacanță foarte lungă sau de un drum până în Pacific.

O insulă pentru cei care vor natură, nu cluburi și stațiuni aglomerate

Madeira nu este genul de destinație construită doar în jurul plajei. Insula este potrivită mai ales pentru turiștii care vor natură, trasee, priveliști și liniște. Pe lângă plaja Seixal, turiștii merg la piscinele naturale din Porto Moniz, formate între roci vulcanice și alimentate de apa oceanului. Acestea sunt printre cele mai cunoscute atracții ale insulei.

Un alt punct important este pădurea Laurissilva, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Este o pădure veche de lauri, considerată una dintre cele mai valoroase zone naturale ale Madeirei.

Ce poți face în Madeira

Madeira este căutată de turiștii care vor să combine relaxarea cu mișcarea. Insula are trasee pe munte, drumuri prin păduri, zone pentru drumeții și excursii off-road prin sate de munte și podgorii. Pe lângă natură, insula este cunoscută și pentru bucătăria locală. Printre preparatele recomandate se află espetada, frigărui tradiționale de carne, peștele proaspăt din Atlantic și poncha, băutura locală făcută, de obicei, cu rom din trestie de zahăr, miere și suc de citrice.

Capitala Funchal oferă restaurante, piețe, grădini, telecabină și zone de promenadă, dar Madeira rămâne, în primul rând, o destinație pentru peisaje și natură.

Madeira poate fi o alegere foarte bună pentru turiștii care caută o vacanță diferită, cu munte, ocean, natură, trasee și locuri spectaculoase pentru fotografii, dar nu este neapărat destinația ideală pentru cei care vor doar plaje lungi cu nisip fin, apă foarte caldă și stațiuni pline de cluburi.

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