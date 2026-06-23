Cum au paralizat hackerii sistemele informatice ale spitalelor

Atacul a fost declanșat printr-o breșă în sistemul Hippocrate, un software medical utilizat pe scară largă în spitalele din întreaga țară. Hackerii au folosit un ransomware cunoscut sub numele de BackMyData, cripând fișierele esențiale și cerând o răscumpărare de 160.000 de euro în Bitcoin pentru deblocarea acestora.

„A fost o experiență destul de neplăcută, pentru că o fișă IT nu este doar o listă de pacienți. Pentru fiecare pacient, solicităm analize de laborator, radiologie, medicamente și consumabile. Toate acestea dispăruseră”, a declarat chirurgul Oana Goidescu de la Spitalul din Buzău. Ea se afla de gardă în momentul în care sistemele au fost compromise.

Decizia radicală: deconectarea de la internet

Pentru a preveni extinderea atacului, Dan Cimpean, șeful Direcției Naționale de Securitate Cibernetică (DNSC), a emis un ordin fără precedent: toate cele 100 de spitale afectate să se deconecteze imediat de la internet. „Cu cât ai mai multă tehnologie, cu cât ești mai digitalizat, cu atât riscul este mai mare”, a explicat Cimpean.

Această mișcare a permis echipelor IT și celor de la DNSC să câștige timp pentru a evalua gravitatea situației și a găsi o soluție. Totuși, deconectarea a avut un preț ridicat, forțând personalul medical să revină la metode manuale pentru gestionarea pacienților.

Improvizații pentru a salva vieți

Medicii și asistentele au fost nevoiți să improvizeze pentru a menține îngrijirea pacienților. „Când am văzut că sistemul nu va fi reparat rapid, am dezvoltat o metodă offline, astfel încât să putem înregistra fiecare pacient. Am cerut laboratorului să ne ofere rezultatele pe hârtie”, a declarat Vlad Paic de la Spitalul Carol Davila din București.

În ciuda eforturilor, frustrarea pacienților nu a întârziat să apară. Sălile de așteptare s-au aglomerat, iar personalul medical s-a confruntat cu reacții dure. „Am fost întrebați: „Dacă ar fi mama voastră?” Au avut dreptate să fie supărați, dar am încercat să le explicăm că nu este vina noastră”, a spus Goidescu.

26 de spitale au fost afectate direct de atacul informatic

După patru zile de muncă intensă, experții au descoperit că 26 de spitale fuseseră infectate efectiv. Restul au fost repuse în funcțiune treptat, cu măsuri de protecție suplimentare. Poliția nu a făcut publice detalii despre vinovați, dar s-au făcut speculații legate de o grupare de ransomware asociată cu BackMyData, patru dintre membrii săi fiind arestați în afara Rusiei în 2023.

Un aspect pozitiv al crizei a fost faptul că majoritatea spitalelor aveau copii recente ale datelor, ceea ce a permis o recuperare mai rapidă a operațiunilor. Totuși, nu toate informațiile au putut fi recuperate, iar completarea manuală a datelor a durat săptămâni întregi.

Sectorul medical, tot mai des în vizorul atacatorilor cibernetici

Acest atac cibernetic asupra spitalelor din România a devenit un studiu de caz pentru experții în securitate cibernetică la nivel internațional. „Spitalele gestionează servicii esențiale, iar infractorii cred că, cu cât pot fi cauzate mai multe perturbări, cu atât sunt mai mari șansele să primească o răscumpărare”, a explicat Alina Bîzgă, expert în securitate cibernetică la Bitdefender.

Atacurile asupra sectorului medical nu sunt o noutate. În 2023, un atac cibernetic asupra unei companii de analize de sânge din Marea Britanie a fost legat de moartea unui pacient, fiind primul astfel de caz raportat oficial. În același an, hackeri au cerut și primit 22 de milioane de dolari de la compania americană Change Healthcare, iar un alt furnizor american, Ascension, a fost și el ținta unui atac devastator.

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