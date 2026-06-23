Viteză de desemnare sau temporizare

Tot procesul de desemnare și conturare a majorității trebuie să țină cont de mai mulți factori. În primul rând, factorul timp. Aglomerarea tuturor partidelor și grupurilor parlamentare marți este percepută de zona politică drept semnalul că va fi o desemnare anunțată în această seară sau mâine dimineață. Însă dinspre Cotroceni este un zid de tăcere. Actorii politici sunt presați și de timp pentru că luni e ultima zi de sesiune parlamentară.

O doua variantă este temporizarea noii desemnări. Din momentul în care premierul desemnat Veștea nu a trecut testul a început să curgă și termenul de care se ține cont pentru posibilitatea anticipatelor. Până pe 22 august, Nicușor Dan mai trebuie să desemneze și să vină în Parlament cu minim un premier care să pice la testul din legislativ, pentru ca apoi să poată dizolva Parlamentul. Însă, până în acum România nu a experimentat anticipatele.

Cine credeți că va fi desemnat prim-ministru al României?

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Pilonul noii guvernări

În prezent situația politică dă posibilitatea conturării noului executiv în jurul mai multor partide. În primul rând, în jurul celui mai mare partid din Parlament: PSD, care are 128 de parlamentari, adică peste 25% din totalul aleșilor. Sorin Grindeanu a declarat luni seară, exact înainte de eșecul Guvernului Veștea, că este exclusă varianta în care PSD să dea un vot pentru un guvern minoritar în jurul PNL-USR-UDMR.

Prin urmare, pentru PSD rămâne deschisă calea pentru a-și construi o majoritatea. Mai multe voci social-democrate au precizat că au fost deschise negocierile inclusiv cu AUR. Luni, Marian Neacșu, unul din oamenii care conduc negocierile din culise cu diferitele formațiuni, vorbea de inexitența unei probleme în a fi „alături de AUR”.

Pe de altă parte, la îndemână este și varianta susținerii unui Guvern PSD de către PNL și UDMR doar la învestire și proiectele majore: PNRR, OCDE și SAFE. Surse politice au precizat pentru Libertatea că USR nu e deschis la un vot pentru un Guvern condus de un premier PSD.

Omul PSD pentru guvern

Toți ochii sunt ațintiți spre Sorin Grindeanu. Pentru această variantă a pledat și Paul Stănescu, fost secretar general al PSD, care deși formal nu mai are forță, informal are o influență puternică. În ultimele săptămâni și Lia Olguța Vasilescu, șefa primarilor de municipii, pledase pentru Sorin Grindeanu.

Și de la baza PSD este o presiune mare pe Sorin Grindeanu să își asume funcția. Mai mult, un eventual refuz și avansarea altei persoane din partid pentru Palatul Victoria e văzută ca un prim pas să piardă partidul, susțin surse din PSD. De altfel, unii „lupi tineri” din PSD stau la pândă în cazul unui eșec al lui Grindeanu.

Bolojan sau altcineva din zona PSD

Liberalii s-au pronunțat încă de luni seară în ceea ce privește calea de urmat. Prin vocea noului secretar general, Robert Sighiartău, PNL a precizat că susține fie un guvern în jurul PNL-USR-UDMR, cu premier agreat de cele trei, dar unde ar trebui să vină voturi la învestire și la PSD. O a doua variantă este cea în care PNL susține doar învestirea unui guvern cu premier PSD, în baza unui protocol, apoi mai sprijină doar proiecte esențiale.

Varianta numărul unu, dar care sigur e exclusă de Nicușor Dan, e Ilie Bolojan. Însă PNL e deschis și la un alt nume agreat. Varianta cea mai la îndemână e Alexandru Nazare, suspendat atât din PNL, cât și de la BNR, unde era în Consiliul de Administrație. Însă în rândul liberalilor mai este un al doilea nume: Dan Motreanu. Recent Motreanu a trecut de a funcția de secretar general la cea de prim-vicepreședinte. Motreanu e văzut ca politicianul echilibrat care ar încerca să păstreze o atmosferă cât mai calmă și un dialog între palate. Însă și Motreanu e doar la nivel de speculații, susțin surse din PNL.

Surpriza din USR

Surse politice au precizat pentru Libertatea că nu exclusă nici varianta unei desemnări care să vină tot din eșichierul de centru-dreapta, dar din USR sau puternic susținut de USR. În această posibilitate, ar fi cineva agreat din partid, nu o mutare de tip Veștea. Ar fi pentru prima dată când USR are avea prima funcție în stat, în condițiile în care precedenta desemnare, a lui Dacian Cioloș, a fost un eșec total.

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