Reprezentanţii solicită salarii corecte pentru angajaţii din învăţământ şi resping proiectul de lege privind salarizarea personalului bugetar.

Protestul este organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”.

Potrivit sindicatelor din Educație, măsurile de austeritate şi lipsa de interes a autorităţilor faţă de promisiunile făcute anterior i-au determinat să ia atitudine.

„Măsurile de austeritate impuse recent şi nepăsarea guvernanţilor faţă de angajamentele asumate în anii trecuţi ne obligă să ieşim din nou în stradă. Fără o reacţie fermă şi unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. Vă chemăm pe toţi să vă alăturaţi unei acţiuni masive de protest, în data de 17 iunie 2026, la Bucureşti. Fiecare angajat din educaţie are dreptul la condiţii socio-profesionale decente şi la recunoaşterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate”, au transmis reprezentanţii FSLI pe Facebook.

„Destul! Educația cere respect! Dragi colegi, mâine ieșim din nou în stradă. Ne strângem în Piața Victoriei pentru a ne cere drepturile!”, a transmis și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Sindicaliștii spun că noua lege a salarizării „condamnă” profesorii la sărăcie.

Manifestaţia începe la ora 10.00 în faţa sediului Guvernului, iar de la ora 12.00 protestatarii vor porni într-un marş pe traseul Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Bulevardul Naţiunile Unite, cu destinaţia finală Alveola Parc Izvor. Protestul va continua în faţa Palatului Parlamentului, conform organizatorilor.

Sindicaliştii cer implementarea unui sistem de salarizare echitabil şi respectarea drepturilor angajaţilor din Educaţie.

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